Guerra deve encolher PIB da Ucrânia em 45%

Banco Mundial aponta que metade dos negócios fecharam no país, que também sofre com sufocamento das importações e exportações em meio ao ataque russo. Já o PIB da Rússia deve encolher 11,2% por causa das sanções.A economia da Ucrânia deve registrar queda de 45,1% neste ano devido à invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro. Segundo informações divulgadas pelo Banco Mundial, a guerra levou ao fechamento de metade dos negócios, tem sufocado as importações e exportações, além de causar graves danos à infraestrutura do país. A previsão do Banco Mundial é de que a atual crise afete a Europa e a Ásia central de maneira duas vezes mais forte do que a estagnação causada pela pandemia de coronavírus, que começou oficialmente em março de 2020 e ainda está em andamento. Os dados são provenientes do relatório intitulado "Guerra na Região" (War in the Region). Além da Ucrânia, a pesquisa também foca na Europa Central e Oriental, nas ex-repúblicas soviéticas, nos países bálticos e na Turquia. Ao mesmo tempo em que a guerra atinge diversos países de ambos os continentes, o estudo aponta que a Rússia, devido às sanções impostas pelo Ocidente em represália à invasão à Ucrânia, deve sofrer uma grande recessão este ano, com previsão de encolhimento da economia em até 11,2%. As sanções fizeram com que o número de navios que desembarcam nos portos russos diminuísse quase pela metade desde o início da invasão, com consequências aos países vizinhos que dependem das exportações russas e ucranianas. Também foram registradas quedas nas remessas de dinheiro enviado para casa por trabalhadores que vivem no exterior. "Os impactos da guerra estão se alastrando por meio das ligações comerciais, financeiras e migratórias da região, resultando em danos econômicos às nações próximas", informa o relatório do Banco Mundial. No caso específico da Ucrânia, o país é um importante fornecedor global de produtos agrícolas. As exportações de trigo são um exemplo. A colheita foi interrompida, e o acesso ao Mar Negro, rota-chave para a saída de grande parte dos produtos, o que inclui 90% do embarque de grãos ucranianos, foi parcialmente fechado. Se Odessa, no sudoeste do país, também perder acesso, a crise pode ser ainda maior. "A guerra está causando um impacto devastador na vida humana e destruindo a economia em ambos os países [Ucrânia e Rússia]. Haverá significativas perdas econômicas na Europa, Ásia Central e também no resto do mundo", aponta o relatório. Previsão de crescimento da pobreza Países como Belarus, Quirguistão, Moldávia e Tajiquistão também devem sofrer com a recessão este ano. Ao mesmo tempo, as projeções de crescimento econômico para outros países foram cortadas devido aos efeitos da guerra. O Banco Mundial também alerta e reforça que a catástrofe humanitária, devido à onda de refugiados tanto dentro da Ucrânia quanto em fuga para países vizinhos, é o maior choque inicial do conflito. Até o momento, estima-se que em torno de 4,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia para nações como Polônia, Romênia, Hungria e Moldávia. Outras 6,5 milhões estão deslocadas dentro das fronteiras ucranianas. Esses números, segundo o Banco Mundial, devem aumentar à medida que a guerra prossiga. Anna Bjerde, vice-presidente do Banco Mundial para a Europa e Ásia Central, classifica o impacto econômico da guerra como "devastador". "Se você olhar para o ponto de vista econômico, estamos vendo um colapso na demanda doméstica, estamos vendo as empresas fecharem. Cerca de 50% das exportações na Ucrânia passam pelo Mar Negro, e isso, agora, é muito difícil. E o que também é importante ter em mente é que a guerra está ocorrendo justamente onde 50% do PIB da Ucrânia é produzido", afirmou Bjerde à DW. Devido aos efeitos do conflito, ela espera que a pobreza na Ucrânia aumente: "O país deu grandes passos em termos de redução da pobreza nas últimas décadas. Havia uma taxa de pobreza de cerca de 1,8% em 2021, mas agora estamos prevendo uma pobreza próxima a 20% em 2022, com outros 60% da população em risco", conclui. gb (DW, AP, ots)