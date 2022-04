Ex-presidente Lula pede para 'derrotar a extrema direita' na França

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou nesta quinta-feira (21) a "derrotar a extrema direita" nas eleições presidenciais da França e considerou que o atual presidente, Emmanuel Macron, é aquele que "melhor encarna os valores democráticos e humanistas".

"É fundamental derrotar a extrema direita e sua mensagem de ódio e preconceito. Isso é o que os democratas de diferentes matizes de todo o mundo desejam e esperam", disse o líder de esquerda em uma série de tweets publicados em sua conta oficial.

O ex-chefe de Estado (2003-2010), que no primeiro turno apoiou o esquerdista Jean-Luc Mélenchon, considera agora que, na votação de domingo, Macron "é aquele que melhor encarna os valores democráticos e humanistas" contra sua rival de extrema-direita, Marine Le Pen.

"O futuro da democracia está em jogo na Europa e no mundo", tuitou Lula, favorito nas pesquisas das eleições de outubro, na frente de Jair Bolsonaro

O impacto das eleições na França "vai muito além de suas fronteiras", insistiu.

Os primeiros-ministros da Alemanha, Espanha e Portugal também pediram aos franceses nesta quinta-feira que votem no "candidato democrata" nas eleições presidenciais, referindo-se a Macron.

De acordo com as últimas pesquisas, Macron alcançaria sua reeleição com até 15 pontos de diferença sobre Le Pen.

