Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) demonstrará seus inovadores sensores e softwares lidar na XPONENTIAL 2022, em Orlando, de 26 a 28 de abril - estande nº 2149. A Velodyne destacará como sua tecnologia lidar potencializa soluções autônomas em robótica, na indústria, no transporte rodoviário e muito mais, que estão avançando com segurança, sustentabilidade, eficiência e equidade em escala global.

Problemas de capacidade da cadeia de suprimentos, congestionamento de estradas, preocupações com segurança e escassez de mão de obra estão impulsionando a implantação de sistemas autônomos. A Velodyne fornece os sensores e softwares lidar que resolvem os desafios dos clientes em nível de sistema, para o desenvolvimento soluções autônomas de pilha completa e a aceleração do tempo de acesso ao mercado.

Na XPONENTIAL, a Velodyne exibirá seus sensores de ponta Velarray M1600, Puck e Ultra Puck, que fornecem às empresas o desempenho, a confiabilidade e a escalabilidade necessários em uma ampla gama de aplicações. A empresa também mostrará o Vella Development Kit, que permite que os clientes conectem o lidar da Velodyne a uma biblioteca pronta para uso de funções de software de percepção, acompanhando rapidamente o desenvolvimento de soluções para aplicativos em constante evolução.

Os participantes podem mergulhar em uma demonstração de realidade aumentada (AR) para ter experiência direta de como os sensores M1600, da Velodyne, percebem o mundo. Além disso, a Velodyne contará com a presença da Clearpath Robotics, que apresentará seu veículo terrestre não tripulado Husky, movido pelo Puck, da Velodyne e projetado para o sucesso em ambientes externos e todo terreno agressivos.

"Os participantes da XPONENTIAL podem ver como o portfólio de sensores e softwares da Velodyne está moldando a onda de comercialização de soluções autônomas que está se erguendo nos setores industrial, robótico e automotivo", disse Sally Frykman, diretora de marketing da Velodyne Lidar. "Agora, mais do que nunca, vivemos em um mundo em movimento. Para acompanhar o ritmo, as indústrias estão implantando tecnologias mais inteligentes. As empresas podem contar com nossas soluções com base em lidar para ajudar seus sistemas automatizados a transformar vidas e tornar as comunidades mais seguras."

Como as soluções lidar promovem a eficiência das estradas e da cadeia de suprimentos

Na conferência XPONENTIAL, Christina Aizcorbe, vice-presidente de assuntos governamentais da Velodyne, falará em um painel sobre a comercialização de caminhões automatizados. Aizcorbe abordará como as implantações atuais de caminhões automatizados não estão apenas provando um conceito teórico. Eles estão trazendo dados críticos e confiáveis do mundo real que apoiarão a expansão, tornando os benefícios que virão com a comercialização muito concretos para os consumidores dos EUA. A inovação na movimentação de fretes e cargas também estimulará o crescimento econômico muito além do transporte rodoviário.

A sessão, intitulada "Como é a comercialização de caminhões automatizados? - Parte 2", será realizada no dia 25 de abril, das 14h50 às 15h45. EDT na Sala S330A/B.

"Estamos observando um rápido crescimento da automação em outras partes da cadeia de suprimentos, como o uso das mesmas tecnologias avançadas de detecção usadas em sistemas de direção automatizada para melhorar a eficiência nas operações de armazéns e logística e a automação portuária. A tecnologia lidar é essencial para garantir a redundância dos sensores e o desempenho seguro desses sistemas 24 horas por dia", disse Aizcorbe.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, como os de veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao motorista (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para mais informações, visite www.velodynelidar.com.

