Comunicado do Business Wire :Tawuniya Insurance Company

A agência de classificação global Standard & Poor's atribuiu à Tawuniya Insurance Company classificação "A-" e perspectiva "estável", o que representa uma das classificações financeiras mais elevadas entre seguradoras do Reino da Arábia Saudita, Oriente Médio e Norte da África.

Essa classificação reflete a melhoria do desempenho financeiro da Tawuniya de forma consecutiva entre 2019 e 2021, conforme demonstrado no relatório da Standard & Poor's. Em 2021, a Tawuniya obteve resultados positivos, inclusive um crescimento de 13% em comparação com o ano anterior em prêmio bruto subscrito (gross written premium, GWP) - que atingiu a cifra de 10,2 bilhões de rials sauditas (SAR) - e aumento correspondente de participação de mercado para 25%. O total de ativos foi avaliado em SAR 14,6 bilhões, o patrimônio líquido total foi de SAR 2,1 bilhões, o lucro líquido antes do pagamento do Zakat foi de SAR 350 milhões, e a receita líquida de investimentos foi de SAR 302,8 milhões.

Como declarou em seu relatório, emitido em 19 de abril de 2022, a Standard & Poor's atribuiu a classificação "A-" à Tawuniya com base nos pontos fortes da empresa, mais notavelmente sua forte posição competitiva, índice de adequação de capital e sólido desempenho financeiro respaldado por subscrições lucrativas e receita de investimentos.

A Standard & Poor's confirmou que o panorama "estável" reflete sua visão de que a Tawuniya manterá seu sólido desempenho operacional e posição competitiva, e que melhorará gradualmente sua adequação de capital nos próximos dois anos.

Abdulaziz H. Al-Boug, diretor executivo da Tawuniya, afirmou estar orgulhoso dessa classificação global, que confirma a vitalidade financeira e a capacidade da empresa de fornecer proteção de seguro de alto padrão a todas as pessoas físicas e jurídicas, além da capacidade de cumprir suas obrigações para com clientes e partes interessadas.

"A classificação atribuída pela Standard & Poor's reflete a posição da Tawuniya como líder no mercado saudita de seguros, sua visão estratégica, capacidade de desenvolver programas e serviços, e o fato de a empresa contar com um portfólio diversificado de seguros, além de uma sólida infraestrutura de TI que a ajuda a ter sucesso e crescer ano após ano", acrescentou Al-Boug.

