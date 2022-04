Comunicado do Business Wire :PUMA

Os embaixadores da PUMA e campeões mundiais Karsten Warholm e Magnus Carlsen se desafiam ao entrar no mundo um do outro. Em entrevista à empresa de esportes PUMA, os atletas noruegueses falam sobre como começaram a treinar e competir no Atletismo e Xadrez, apontando a importância de se divertir na prática de esportes.

"Tudo começa com simplesmente se divertir com o que quer que seja que te ofereçam", diz Karsten. "Para mim, o principal era encontrar com os amigos. É sempre isso que me faz voltar. Magnus também reflete sobre sua experiência: "Comecei a me especializar de cara com oito anos, mas não pensava nisso assim. Eu fazia xadrez o tempo todo, não porque alguém mandou, mas porque eu amava."

O campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen e o campeão olímpico dos 400m com barreiras Karsten Warholm discutem sobre competitividade e como atingiram o mais alto nível em suas modalidades. "Acho que em certo ponto você começa a competir contra si mesmo", diz Magnus. "Se eu ganho um jogo mas não tive um bom desempenho, não fico feliz."

"Alguém gosta de ganhar e alguém odeia perder. Quando eu ganho, isso é de alguma forma o que eu espero de mim mesmo. Acho que se você não é competitivo, não é capaz de chegar ao nível mais alto", explicou Karsten.

Como ambos alcançaram grandes objetivos em seus esportes, eles falam sobre o melhor momento de suas carreiras. Karsten não tem dúvidas: Tóquio 2021 e seu recorde mundial nos Jogos Olímpicos. Para Magnus, o Campeonato Norueguês de Xadrez (sub-11) em 2000 é algo que ele nunca esquecerá, por ter sido sua primeira vez como o melhor.

Karsten e Magnus compartilham as mesmas raízes norueguesas e concordam em por que sentem que fazer parte da família PUMA é o melhor para eles.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, vestuário e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA tem incansavelmente fomentado o esporte e a cultura, criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida esportivo inspirados no desempenho e no esporte em categorias como Futebol, Atletismo e Treinamento, Basquete, Golfe e Automobilismo. Colabora com renomados designers e marcas para trazer influências esportivas para a cultura e a moda de rua. O Grupo PUMA é dono das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16.000 pessoas em todo o mundo e está sediada em Herzogenaurach/Alemanha.

