Comunicado do Business Wire :Patria

Patria (Nasdaq:PAX) anunciou hoje que divulgará os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2022 na terça-feira, 10 de maio de 2022, e realizará uma teleconferência via webcast público às 9:00 horas da manhã, horário do Leste (ET)

Para se registrar, utilize o link a seguir: https://edge.media-server.com/mmc/p/cdw24zyk

Para aqueles que não puderem ouvir a transmissão ao vivo, haverá uma repetição do webcast na seção Acionistas do site da Patria em https://ir.patria.com/.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Patria distribui seus comunicados de resultados através de seu website e listas de e-mail. Todos os interessados em atualizações da empresa podem se inscrever para receber comunicados de imprensa da Patria por e-mail no endereço https://ir.patria.com/ir-resources/email-alerts.

Sobre a Patria

A Patria é uma empresa líder em investimentos alternativos com foco na América Latina, com mais de 30 anos de história e ativos combinados sob gestão de US$ 23,8 bilhões em 31 de dezembro de 2021, e uma presença global com escritórios em 9 cidades em 4 continentes. A Patria tem como objetivo proporcionar retornos consistentes em atraentes oportunidades de investimento de longo prazo que permitam a diversificação da carteira através de seus produtos de Participação em Empresas (private equity), Infraestrutura, Crédito, Ações Públicas e Imóveis. Através dos seus investimentos, a Patria procura busca transformar indústrias e eliminar gargalos, gerando retornos atraentes para os seus investidores, ao mesmo tempo em que cria valor sustentável para a sociedade. Mais informações estão disponíveis em https://www.patria.com/.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220420006170/pt/

Contato

Josh Wood t +1 917 769 1611 [email protected]

Andre Medina t +1 345 640 4904 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags