Comunicado do Business Wire :Maxon

Maxon, desenvolvedores de soluções de software profissional para editores, cineastas, designers de movimento e artistas de efeitos visuais, anunciaram hoje que todos os produtos Maxon agora estão incluídos em sua valiosa assinatura: Cinema 4D, Redshift, Red Giant, Universe, Forger e agora ZBrush, adquirido em dezembro do ano passado, todos incluídos no Maxon One pelo mesmo preço acessível. Além disto, a Maxon revelou suas atualizações de produtos da primavera de 2022 que incluem um conjunto incrível de novos recursos e aprimoramentos. Esta atualização de diversos produtos e rica em recursos ilustra mais uma vez o compromisso da Maxon em fornecer desenvolvimento consistente de produtos e valor superior à oferta Maxon One.

"Nossa meta é fornecer aos artistas tecnologia e fluxos de trabalho inovadores para criar em todas as dimensões", disse David McGavran, Diretor Executivo da Maxon. "Esta ampla atualização em todas as ferramentas criativas da Maxon é reunida para agregar valor e oportunidades incríveis à expressão criativa no Maxon One."

Veja o Maxon One em ação na NAB 2022 e no The 3D and Motion Design Show

A Maxon irá organizar apresentações exclusivas de artistas líderes do setor em seu estande (#N5920) na NAB 2022, de 24 a 27 de abril de 2022. Para aqueles que não puderem comparecer à exposição, as apresentações serão transmitidas simultaneamente em 3DMotionShow.com.

Novos aperfeiçoamentos e atualizações atraentes para produtos Maxon One incluem:

Cinema 4D S26:Uma ênfase significativa foi colocada na unificação de fluxos de trabalho com a melhor tecnologia da família Maxon - as adições do CPU Redshift e as ferramentas de retopologia automática do ZBrush. O Cinema 4D Subscription Release 26 também inclui grandes melhorias em todo o fluxo de trabalho 3D - modelagem, animação, simulação, representação.

Redshift:Redshift está em toda parte. Com o lançamento inicial do CPU Redshift, os usuários podem fazer uso dos poderosos materiais e representação do Redshift em qualquer sistema e um número crescente de ferramentas criativas, incluindo Houdini, Maya, 3ds max, Blender, Katana, Vectorworks e Archicad. O novo material Redshift Standard é fácil de usar e oferece diversos modelos de sombreamento para melhor fotorrealismo.

Red Giant:

-- VFX Suite 3 apresenta Real Lens Flares com base em modelos óticos simulados e iluminação rastreada por raios. Esta previsão de tecnologia irá evoluir com a participação de nossa comunidade artística.

-- Magic Bullet Suite 16 adiciona novas ferramentas Halation e Optical Diffusion para Looks, junto com suporte OpenColorIO.

-- Trapcode Suite 18 oferece agora suporte M1 para todas as ferramentas Trapcode e suporte a mapas de nível em particular.

Universe:Universe 6 acrescenta novas ferramentas atraentes, ao fornecer muitas novas opções para ser criativo e aperfeiçoar o fluxo de trabalho de um artista. Sketchify adiciona efeitos semelhantes a esboços e desenhos animados, ChromaTown cria listras cromáticas e desfoques para aparências e transições distorcidas, Box Bokeh fornece efeitos de bokeh de lente quadrada ou em forma de diamante, e Stretch Transition acrescenta um 'crossfade' elástico entre clipes para uma transição similar à deformação. Combinado com mais de 70 novas predefinições, Universe 6 ajuda os artistas a obter resultados impressionantes com rapidez de modo divertido e intuitivo.

Forger:A versão mais recente do Forger revela o primeiro estágio do plano da Maxon de fornecer recursos poderosos de modelagem de superfície dura para artistas 3D. Construído com a base poligonal do Cinema 4D, o Forger agora oferece uma seleção de formas primitivas poligonais: planos, cubos, esferas, cilindros, toros, pirâmides, cápsulas, tanques de óleo, etc.

Os assinantes do Maxon One podem baixar imediatamente todas as atualizações do produto via Maxon App. Todos podem baixar uma versão de teste durante 14 dias de toda a oferta Maxon One no aplicativo Maxon e experimentar por si mesmos todos os novos recursos de toda a família de produtos Maxon.

Mais detalhes em maxon.net

Sobre a Maxon

Maxon cria soluções de software poderosas e acessíveis para criadores de conteúdo que trabalham em design 2D e 3D, gráficos em movimento, efeitos visuais e visualização. O portfólio de produtos inovadores da Maxon ajuda os artistas a turbinar seus fluxos de trabalho criativos. Nossas linhas de produtos incluem o premiado conjunto de modelagem 3D, simulação e tecnologia de animação Cinema 4D; a criatividade em movimento do aplicativo de escultura móvel Forger; a diversidade da linha de ferramentas revolucionárias de edição, design de movimento e produção de filmes Red Giant; o renderizador de ponta e incrivelmente rápido Redshift; e o ZBrush, a solução de escultura e pintura digital padrão do setor.

A equipe da Maxon é composta por pessoas divertidas e apaixonadas que acreditam na construção e capacitação de uma comunidade artística de sucesso. Desde nossos eventos populares e inclusivos até nossos recursos educacionais gratuitos Cineversity, a Maxon reconhece que desenvolver fortes conexões com criatividade e promover seu crescimento profissional é fundamental para nossa capacidade de acompanhar as tendências do setor e atender melhor os clientes.

A Maxon é parte do Nemetschek Group.

