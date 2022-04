Comunicado do Business Wire :ftrack

ftrack, a desenvolvedora de soluções de avaliação de mídia e de colaboração de equipes premiadas com o Oscar e destinadas aos setores criativos, lançou atualizações significativas para duas de suas principais ofertas: o ftrack Review, a plataforma baseada em navegador para avaliação de mídia interativa, e o cineSync, a solução de avaliação de mídia de desktop amplamente utilizada pelas indústrias cinematográfica e de televisão. A nova experiência de usuário de fluxo livre do ftrack Review torna a experiência de avaliação de mídia mais leve e acessível para os profissionais de criação, enquanto a atualização fundamental do cineSync atende às necessidades em evolução dos estúdios de efeitos visuais atualmente em funcionamento.

Ambos os fluxos de trabalho reimaginados do ftrack Review e do cineSync 5 estão disponíveis atualmente para teste. O cineSync 5 está disponível como uma extensão gratuita para todos os usuários do cineSync 4 Pro.

A ftrack recentemente foi adquirida pela Backlight, uma empresa de tecnologia de mídia que atende aos clientes dos setores de mídia, entretenimento e encaminhamento de vídeo com soluções de tecnologia que aprimoram drasticamente cada etapa do ciclo de vida do conteúdo de mídia. A aquisição permite à ftrack se concentrar no desenvolvimento e inovação de produtos e oferecer a seus clientes as melhores ferramentas e soluções possíveis, como o ftrack Review e o cineSync.

ftrack Review reimaginado

O ftrack Review apresenta uma interface de usuário moderna e recém-atualizada, idealizada para sessões de avaliação altamente intuitivas e fáceis de usar, além de uma atenção maior na eficiência.

"Ouvimos a opinião de nossos clientes e a incorporamos em uma nova atualização do ftrack Review que ajuda a criar uma experiência de avaliação de mídia mais responsiva", disse Rory McGregor, gerente de produto. "Os usuários agora podem se beneficiar de tudo o que desfrutavam antes, incluindo ciclos de feedback centralizados e avaliação interativa em tempo real, mas com a vantagem adicional de um fluxo de trabalho muito mais fácil. Estamos ansiosos para saber o que os nossos usuários pensam, à medida que avançamos em nosso ecossistema de avaliação de mídia multifacetado na ftrack."

Alguns dos novos recursos no ftrack Review incluem:

-- Uma interface totalmente nova idealizada para tornar as avaliações mais fluidas

-- Avaliações mais rápidas, simplificadas e responsivas com menos cliques, mesmo ao avaliar projetos maiores com muitos convidados e observações

-- Uma barra de feedback recém-projetada

-- Novos recursos da barra de ferramentas, como efeito fantasma, flip-flop e seleção de resolução

-- Novos recursos para o usuário avançado, incluindo ferramentas para gerenciar avaliações na interface do operador.

Veja a lista completa de recursos da atualização mais recente do ftrack Review

Os novos recursos do ftrack Review foram desenvolvidos para serem implementados em breve no ftrack Studio e incluem a plataforma de rastreamento completo de produção, de gerenciamento de fotos e de avaliação de mídia da ftrack

"A atualização mais recente do ftrack Review mostra que a ftrack ouviu nossas necessidades e implementou rapidamente novos recursos valiosos", disse John Valentine, coordenador da ftrack/de fluxos de trabalho no Blue Zoo Animation Studio, um estúdio de animação, conhecido por produzir séries de televisão para o público infantil, comerciais de publicidade e curtas-metragens. "Com uma nova interface de usuário fácil de usar, um layout de design intuitivo e maior ênfase no que é analisado, nunca foi tão fácil para nós ou nossos clientes visualizar, comentar e avaliar um material, e aqui na Blue Zoo, ficamos entusiasmados com o que vimos e com o que virá a seguir."

Apresentando o cineSync 5

O cineSync 5 foi desenvolvido com base no legado do cineSync que é líder no setor, agora reimaginado e reprojetado desde o início para atender às crescentes demandas de avaliação e aprovação criativa. O cineSync 5 agiliza o processo de avaliação de mídia e auxilia em avaliações mais colaborativas - tanto locais quanto remotas - enquanto ainda atende aos mais altos requisitos de segurança e desempenho que os usuários do cineSync esperam nos últimos 17 anos.

Alguns dos novos recursos do cineSync 5 incluem:

-- Uma nova infraestrutura projetada para auxiliar em avaliações mais rápidas e responsivas

-- Avaliação local sem uma licença via cineSync Play

-- Suporte OTIO e OCIO v2

-- Reprodução de sequência de quadro/imagem e suporte OpenEXR

-- Integrações aprimoradas de rastreamento de produção com o ftrack Studio e ShotGrid

-- Suporte de localização

-- Uma interface de usuário nova e moderna

Veja a lista completa de recursos no cineSync 5

"Estamos entusiasmados em compartilhar o cineSync 5 com os usuários do cineSync Pro para que possam ter uma primeira amostra do futuro do cineSync", disse Rory McGregor, gerente de produto. "Melhoramos o desempenho, adicionamos novos recursos e fluxos de trabalho, atualizamos os servidores de sincronização e redesenhamos a interface do usuário. Com estes novos recursos, estamos inaugurando uma nova geração de cineSync, que tornará os fluxos de trabalho colaborativos de nossos usuários mais produtivos do que nunca."

"O cineSync 5 é uma atualização significativa em um aplicativo que já é o melhor da categoria. A melhor notícia foi a ferramenta de comparação totalmente reformulada com acesso de tecla única às fotos, linha de limpeza interativa e personalizável e crossfades de 0-100%", disse Jake Morrison, supervisor de efeitos visuais, Thor Love & Thunder. "Pontos de bônus por ser possível arrastar em qualquer lugar na janela para deslizar para frente e para trás com apenas uma tecla de atalho. Eu nunca imaginei que precisava disso, mas agora eu uso o tempo todo! Parabéns para a equipe do cineSync pela excelente atualização de uma ferramenta já indispensável. Eles ouviram claramente os usuários - cada novo recurso parece adicionar funcionalidade. Aproveitem!"

A Ftrack apresentará o cineSync5 e o novo ftrack Review no final deste mês no NAB Show em Las Vegas, de 23 a 27 de abril.

Sobre a ftrack

ftrack, uma empresa Backlight, é a criadora do ftrack Studio, cineSync e ftrack Review, as plataformas vencedoras do Emmy e do Oscar de rastreamento de produção, avaliação de mídia interativa e de colaboração em equipe para as indústrias criativas. As soluções da ftrack foram idealizadas para produtores, supervisores, artistas e desenvolvedores de pipeline, e facilitam a colaboração perfeita e segura com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Tanto os produtos da ftrack quanto o espírito da empresa são baseados na crença fundamental de que o sucesso é resultado de um grande trabalho em equipe. A ftrack montou uma equipe global talentosa que trabalha com honestidade, flexibilidade e inclusão e busca construir um futuro em que o processo desaparece por trás do progresso. A ftrack foi fundada em 2012 e foi adquirida pela Backlight em 2021. A ftrack está comemorando seu 10º aniversário em 2022. Para saber como a ftrack ajuda os profissionais de criação a atender às crescentes demandas de fluxos de trabalho criativos, visite ftrack.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220420005367/pt/

Contato

Andrew Krepow Hotwire pela ftrack, uma empresa Backlight [email protected]

