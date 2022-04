Ataques jihadistas deixam 17 mortos na Nigéria

Pelo menos 17 pessoas morreram em ataques atribuídos a jihadistas nos últimos dias, no nordeste da Nigéria, onde uma insurreição islâmica está ativa e deixou milhares de mortos - anunciaram fontes locais nesta quinta-feira (21).

Os milicianos disseram à AFP que pelo menos 11 pessoas morreram em dois ataques - um, contra um bar, e outro, contra uma escola - cometidos por combatentes da facção Província da África Ocidental do grupo Estado Islâmico (ISWAP, na sigla em inglês), no nordeste do país.

Na quarta-feira (20), mais de 20 combatentes, que pertenceriam à insurgência, entraram na localidade de Geidam, no estado de Yobe, relataram fontes da milícia.

Os insurgentes degolaram nove pessoas que estavam em um bar. Algumas tinham as mãos amarradas nas costas, afirmou o miliciano Gremah Bukar em conversa com a AFP.

"Nove pessoas foram mortas naquele bar, incluindo duas mulheres e um policial aposentado", completou.

Na sequência, os invasores entraram nos apartamentos de funcionários de uma escola secundária vizinha e mataram duas pessoas antes de atearem fogo ao imóvel, acrescentou o miliciano.

O grupo ISWAP também reivindicou a autoria de um ataque com explosivos contra um bar no leste do país, área fora de seu raio de ação. Seis pessoas morreram.

Próxima à fronteira com o Níger, Geidam é alvo frequente de jihadistas, que já atacaram, inclusive, bases militares, onde mataram soldados e roubaram armamentos.

