Papa retoma audiências semanais da praça São Pedro

O papa Francisco retomou, nesta quarta-feira (20), sua audiência semanal na Praça de São Pedro, pela primeira vez desde o início da pandemia de coronavírus no início de 2020, diante de milhares de peregrinos de todo mundo.

Pouco antes das 9h locais (4h em Brasília), o "Papamóvel", escoltado por seus seguranças, percorreu a praça.

"Viva o Papa!", gritou a multidão ao ver o pontífice, em meio a um mar de celulares e bandeiras. Centenas de pessoas se aglomeram ao redor das barreiras para saudá-lo.

"Embora sejamos ortodoxos, para nós, era importante vir. Deus é o mesmo para todos", disse Dan Stella, originário da Romênia, à AFP.

Todas as quartas-feiras, durante a audiência geral, o papa lê um trecho da Bíblia e um comentário em italiano, traduzido para vários idiomas.

Desde fevereiro de 2020, devido à crise sanitária, este encontro semanal deixou de acontecer na famosa praça de Roma.

Os fiéis presentes expressaram sua alegria com o retorno desta "tradição". Muitos guardam na lembrança a imagem do papa andando sozinho na praça deserta da basílica no final de março de 2020, então auge da pandemia.

O papa, de 85 anos, abençoou os fiéis com um sorriso, mas parecia continuar a sofrer de dores no joelho.

