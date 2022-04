Macron e Le Pen se enfrentam em debate antes de segundo turno presidencial na França

O presidente centrista Emmanuel Macron e sua rival na eleição presidencial, a candidata da extrema-direita Marine Le Pen, tentaram nesta quarta-feira (20) em seu único debate convencer milhões de franceses abstencionistas e atrair os eleitores de esquerda, apenas quatro dias antes da votação.

A eleição presidencial na França repete o duelo final de 2017, mas o país não é o mesmo. Uma pandemia confinou milhões de pessoas e a guerra na Ucrânia reavivou temores pela perda do poder aquisitivo dos franceses.

"Há cinco anos, tenho visto o povo da França sofrer (...), preocupar-se com o futuro. Outra eleição é possível", disse Le Pen no início do debate, apresentando-se como a presidente da "liberdade", do "poder aquisitivo" e da "fraternidade nacional".

Macron destacou um "período difícil" que a França atravessou durante seu mandato e expressou seu desejo de continuar à frente do país para fazer com que a França seja "mais forte e independente", para "melhorar a vida cotidiana" e avançar na transição ecológica.

Ambos começaram às 19h GMT (16h em Brasília) a detalhar suas medidas sobre poder adquisitivo, segurança, juventude, política internacional e meio ambiente, entre outros assuntos, no debate de duas horas transmitido pela televisão e por Twitch.

Embora Macron lidere por 12 pontos, de acordo com a última média de pesquisas Ipsos/Sopra Steria, apenas 69% dos franceses afirmam ter certeza que votarão, incluindo cerca de 6 em cada 10 eleitores do esquerdista Jean-Luc Mélenchon.

"Há um terço do eleitorado que se sente órfão, que são os eleitores de Jean-Luc Mélenchon e da esquerda em geral, que se opõem tanto a Emmanuel Macron quanto a Marine Le Pen", diz Emmanuel Rivière, cientista político da Kantar, na rádio RFI.

Sinal do desencanto de uma parte da população obrigada a escolher entre o "perigo" da extrema-direita e o impopular presidente, o lema "Nem Macron, nem Le Pen" ressoou na semana passada na Sorbonne ocupada por estudantes.

A candidata do Reagrupamento Nacional (RN), de 53 anos, deve romper a tendência favorável de seu rival, de 44 anos, do partido A República em Marcha (LREM), que agita, como em 2017 - quando derrotou Le Pen -, o medo da chegada da extrema-direita ao poder.

O debate de 2017 representou um desastre para Le Pen, que foi criticada por sua "agressividade" e "falta de preparo". Dias depois, reconheceu um "erro estratégico", um mea culpa que reiterou na atual campanha.

Como foi o caso de seu pai, Jean-Marie Le Pen, em 2002, a maioria dos candidatos derrotados no primeiro turno, assim como artistas, atletas e ex-presidentes, pediram votos para o atual presidente liberal ou contra a herdeira da Frente Nacional (FN).

A candidata se esforçou para mostrar uma imagem menos radical e aparecer como defensora do poder de compra no primeiro turno. Mas os temores voltaram quando o foco recaiu sobre seu programa de governo e internacional.

Le Pen, vista como próxima da Rússia de Vladimir Putin, propõe o abandono do comando integrado da Otan, que define a estratégia militar da Aliança, e sua eleição representaria mais um revés para a União Europeia após a reeleição do húngaro Viktor Orban.

Horas antes do debate, tanto o opositor russo Alexei Navalny, preso em seu país, assim como o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, destacaram a relação entre a política de ultradireita e Putin. O ucraniano instou Le Pen a admitir que "se equivocou".

Macron acusou Le Pen de "depender do poder russo" e do presidente Vladimir Putin.

"Você depende do poder russo e do senhor Putin (...) Você fala de seu banqueiro quando fala da Rússia", disse Macron a Le Pen durante o único debate televisado entre ambos, a quatro dias do segundo turno.

"Não é verdade e é bastante desonesto", respondeu a candidata do Reagrupamento Nacional (RN), que afirmou que nenhum banco francês lhe concedeu um empréstimo e que não tinha "outro compromisso além de devolvê-lo".

Em 2014, o Frente Nacional (FN), partido antecessor ao RN, fez um empréstimo de 9 milhões de euros de um banco russo que fechou em 2016. A dívida acabou nas mãos de uma empresa dirigida por artigos militares russos.

Para desfazer dúvidas, Le Pen reiterou que a "agressão ao povo ucraniano é inadmissível" e garantiu apoiar "uma Ucrânia livre", independente dos Estados Unidos, da União Europeia (UE) e da Rússia.

Ao contrário de 2017, quando com 66,1% dos votos foi proclamado presidente pela primeira vez, Macron deve agora defender sua gestão, marcada por crises: protestos sociais, pandemia de coronavírus, consequências da guerra na Ucrânia.

O 'leitmotiv' do seu programa é recuperar o impulso reformista e liberal que as crises o obrigaram a suspender, como o aumento da idade de aposentadoria de 62 para 65 anos. Para atrair os eleitores de esquerda, disse estar disposto a alterar para 64 anos.

Le Pen aproveitou essa proposta impopular e a preocupação dos franceses com o aumento da inflação para reforçar a imagem de Macron como "presidente dos ricos", que galvanizou o protesto social dos "coletes amarelos" em 2018 e 2019.

De acordo com as pesquisas Ipsos/Sopra Steria, quase metade dos franceses considera os candidatos "autoritários demais".

Le Pen é considerada como a que melhor entende os problemas do povo, enquanto Macron tem uma melhor imagem internacional.

No domingo à noite será conhecido o nome de quem vai presidir a França nos próximos cinco anos e começará a campanha legislativa de junho, que definirá com que maioria parlamentar governará, algo incerto em um tabuleiro político em recomposição.

O esquerdista Mélenchon, que com 22% chegou perto do segundo turno, pediu aos franceses na terça-feira que o tornem "primeiro-ministro" durante o "terceiro turno" da presidencial, ou seja, nas legislativas de 12 e 19 de junho.

