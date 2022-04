Comunicado do Business Wire :Techstars

A Techstars, empresa global de investimentos que proporciona acesso a capital, orientação individual e programação personalizada para empreendedores em estágio inicial, anuncia o ingresso imediato de duas líderes estratégicas e operacionais em sua equipe executiva global. Aparna Ramaswamy atuará como a nova diretora de capital humano e Kimberly Smith foi nomeada para o cargo recém-criado de diretora de formação de capital. Os dois cargos se reportam à CEO da empresa, Maëlle Gavet.

"O melhor capital - humano ou financeiro - abrirá caminho para a Techstars em sua ambição de se tornar o maior investidor pré-seed do mercado", disse Gavet. "Essas dois líderes operacionais extremamente talentosas e experientes ajudarão a Techstars a continuar crescendo em todo o mundo em nossos negócios de investimento comprovadamente eficazes e escaláveis."

Nova diretora de capital humano, Ramaswamy tem experiência em um portfólio diversificado de negócios e setores globais, incluindo serviços financeiros, petróleo e gás, segurança, aviação e educação pública. Ela é reconhecida por dar forma a mudanças por meio de uma abordagem estratégica de alinhamento de pessoas e cultura para permitir que as empresas ganhem escala e resolvam problemas complexos. Em sua função mais recente de diretora de capital humano da Success Academy Charter Schools, em Nova York, Ramaswamy lançou um programa inovador de liderança para bolsistas, com duração de dois anos (a Robertson Leadership Fellows), para acelerar e construir o canal de liderança escolar em grande escala. Também criou e liderou o primeiro Conselho de Inclusão e compromissos com a diversidade, equidade e inclusão (DEI) para uma rede de 47 escolas públicas independentes ("charter schools") que atendem 20.000 crianças em quatro distritos de Nova York. Com o recente anúncio da Techstars, lançando nove programas de aceleradores com lideranças diversificadas em parceria com o J.P. Morgan, a experiência de Ramaswamy na construção e liderança de iniciativas relacionadas a DEI em grande escala será inestimável para a organização.

Antes de sua mais recente função de liderança na Success Academy Charter Schools, Ramaswamy atuou como Codiretora de recursos humanos na Bridgewater Associates e, anteriormente, trabalhou 14 anos na General Electric (GE), exercendo funções de liderança global progressivamente mais altas, em vários negócios e setores. Trabalhando em Stamford, Connecticut, ela planeja trazer para a Techstars sua ampla e variada experiência global em aquisição de talentos, capacitação de lideranças, gestão de talentos e recompensas totais, para reforçar a excelência operacional e atingir os principais objetivos estratégicos da Techstars.

Ramaswamy é bacharel em sociologia e psicologia pelo St. Xavier's College, em Mumbai, Índia, mestre em sociologia pela Universidade de Mumbai, Índia, e mestre em administração de empresas pela Ross School of Business da Universidade de Michigan. Em seu tempo livre, ela atua no Conselho Tri-State da American India Foundation e é membro da comunidade de investimentos Vitalize VC Angels e da Chief Network.

Como a primeira diretora de formação de capital da Techstars, Smith ingressou na empresa em setembro de 2021 e imediatamente começou a causar impacto por meio de sua influência junto a investidores potenciais e existentes e parceiros limitados (limited partners, LPs). Seu trabalho foi essencial no fechamento do fundo do Advancing Cities, no mês passado.

Trabalhando em Nova York, Smith será responsável pela captação de recursos e relações com investidores da Tecshstars, ao mesmo tempo em que cultivará relacionamentos com investidores atuais e futuros - tanto LPs institucionais tradicionais quanto pessoas físicas e investidores estratégicos. Smith dedicou sua carreira a arrecadar fundos no setor de gestão de investimentos e, antes de ingressar na Techstars, trabalhou por mais de 15 anos na Owl Creek Asset Management, um fundo de hedge voltado para eventos com sede em Nova York, do qual foi sócia e responsável por angariar e reter bilhões em capital de investidores. Ela também ocupou cargos de liderança em relações com investidores e marketing na Davidson Kempner, negociou café e açúcar no grupo Global Futures do ABN AMRO. Smith entrou na área de finanças trabalhando na Ziff Brothers.

Smith é bacharel em artes pelo Middlebury College e tem mestrado em administração de empresas pela Fordham University. Ela também é presidente do Conselho de Curadores e do Comitê de Investimentos da Ethical Culture Fieldston School, em Nova York.

Após quatro outras nomeações executivas no ano passado, a Techstars está dando passos ousados e ambiciosos para reunir uma equipe de líderes do setor com foco na construção e no crescimento de um negócio de investimentos de categoria internacional de grande escala.

Sobre a Techstars

A rede mundial da Techstars ajuda empreendedores a serem bem-sucedidos. Fundada em 2006, a Techstars começou com três ideias simples: empreendedores criam um futuro melhor para todos, colaboração promove inovação e grandes ideias podem surgir em qualquer lugar. Temos agora a missão de possibilitar que toda pessoa do planeta contribua e se beneficie com o sucesso de empreendedores. Além de operarmos programas de aceleração e fundos de capital de risco, fazemos isso conectando start-ups, investidores, empresas e cidades para ajudar a desenvolver prósperas comunidades de startups. A Techstars já investiu em mais de 3.000 empresas, com um valor de capitalização de mercado combinado superior a US$ 172 bilhões. www.techstars.com

