Casa Branca: Biden e Yellen disseram que não podemos fazer negócios normalmente com Rússia

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou hoje que desdobramentos recentes mostram que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se "tornou pária no cenário global". Em coletiva de imprensa, ao responder uma pergunta sobre a retirada da secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, de uma sessão do G20 pela fala de um enviado da Rússia, a representante disse que a administração apoia o ato.

O presidente Joe Biden e Yellen "disseram que não podemos fazer negócios normalmente com Rússia", indicou, não descartando que algo semelhante possa ocorrer na reunião de líderes do G20, marcada para novembro, na Indonésia.

Sobre os contínuos envios de apoio a Kiev, Psaki afirmou: "estamos correndo contra o tempo para providenciar assistência para Ucrânia". Sobre o envio mais recente, disse "tomamos a decisão por vermos que Rússia está mudando estratégia e aumentando presença no leste da Ucrânia". De acordo com a representante, a administração quer que Kiev tenha todo o necessário para lutar no solo, e indicou que a próxima fase será diferente dos conflitos até agora.

Questionada sobre um eventual ingresso da Suécia e da Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), afirmou que a administração apoia a política de portas abertas do organismo, mas lembrou que decisão de entrada é de cada país.

