Comunicado do Business Wire :Entravision

A Entravision (NYSE: EVC), uma empresa líder global de tecnologia, mídia e soluções para publicidade, anunciou hoje que se tornou a parceira exclusiva na América Latina para a Anzu.io, uma das mais avançadas plataformas de publicidade in-game do mundo. A Entravision, através da sua unidade de negócios Entravision-Cisneros Interactive, representará a Anzu com exclusividade em 18 mercados da América Latina, educando anunciantes sobre o poder da publicidade in-game permitindo que empresas se beneficiem da premiada solução da Anzu voltada para anunciantes, desenvolvedores e jogadores.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220413005960/pt/

Desde 2017, a Anzu tem colocado os jogadores em primeiro lugar, trabalhando com alguns das maiores anunciantes do mundo - incluindo a American Eagle, Samsung, Vodafone e a PepsiCo - para educar sobre a imensa oportunidade apresentada pelo mercado de jogos, permitindo que essas anunciantes conduzam campanhas exclusivas através do posicionamento de anúncios in-game que aprimoram a jogabilidade e trazem um senso de realismo à experiência do jogador. A oferta da multiplataforma da Anzu permite que anunciantes posicionem publicidade in-game em dispositivos móveis, PCs, consoles e Roblox, em alguns dos títulos mais populares do mundo de desenvolvedores líderes incluindo a Ubisoft, Saber Interactive, Amanotes e muitos outros.

"O setor de jogos gera duas vezes mais receita do que os setores cinematográfico e musical combinados, tornando-se a forma de entretenimento de crescimento mais rápido com 3,4 bilhões de jogadores no mundo inteiro. A Anzu muda as regras do jogo para anunciantes, criando um ecossistema onde a publicidade pode prosperar", disse Gonzalo Borras, diretor geral de áudio e dispositivos móveis para a unidade Cisneros Interactive da Entravision. "Estamos entusiasmados por embarcar nesta parceria para levar a publicidade in-game na América Latina para outro nível. A proposta da Anzu não é apenas revolucionária, mas representa também o futuro do nosso setor, e queremos que nossos clientes estejam à frente da inovação quando se trata de publicidade".

"A América Latina é uma das regiões de jogos apresentando o mais rápido crescimento do mundo, com o mais alto crescimento de jogadores de 2015 a 2024. Nossa parceria com a Entravision significa que anunciantes na região podem agora alcançar esta crescente audiência através da publicidade in-game sem interrupções. A nossa tecnologia adaptadora, patenteada, primeira no mercado de publicidade in-game com medição da visibilidade com o Oracle Moat, e o conjunto completo de integrações terceirizadas com fornecedores de tecnologia de publicidade (AdTech) significam também que eles poderão medir com eficácia o impacto de suas campanhas publicitárias in-game e compará-las com outros canais digitais", disse Stephanie Lublinski, responsável por parcerias para mercados emergentes da Anzu.

A Entravision tem sido um participante de longo prazo no mercado de jogos e permanece na vanguarda dos avanços de jogos para dispositivos móveis. Esta parceria com a Anzu enriquecerá e fortalecerá as capacidades da Entravision no segmento de jogos. Para mais informações sobre as soluções de publicidade de jogos para dispositivos móveis da Entravision, acesse entravision.com.

SOBRE A ENTRAVISION

A Entravision é uma empresa de soluções de publicidade global, mídia e AdTech conectando marcas a consumidores através da representação de importantes plataformas e editores. Seu portfólio dinâmico inclui ofertas no setor digital, de televisão e áudio. O segmento digital que traz a maior receita para a empresa é composto de quatro unidades de negócios: um negócio de representação de vendas digitais; a Smadex, uma plataforma de compras de publicidade programática; um negócio de soluções de desempenho móvel e promoção de marca; e um negócio de áudio digital. Através do negócio de representação de vendas digitais, a empresa conecta outras empresas no setor de mídia global, como Meta, Twitter, TikTok e Spotify, com anunciantes nos principais mercados de crescimento emergente no mundo inteiro. A Smadex é a plataforma do lado da demanda com foco em dispositivos móveis da empresa, permitindo que anunciantes executem suas campanhas de desempenho usando aprendizado de máquina. A Entravision oferece também um negócio de soluções de desempenho móvel e da marca, que oferece serviços gerenciados para anunciantes que buscam a conexão com consumidores globais, principalmente em dispositivos móveis. Seu negócio de áudio digital oferece soluções de publicidade de áudio para anunciantes nas Américas. Além do digital, a Entravision conta com 49 estações de televisão e é o maior grupo afiliado das redes de televisão Univision e UniMás. A Entravision gerencia também 46 principais estações de rádio no idioma espanhol que destacam talentos reconhecidos nacionalmente, ganhadores de prêmios do Emmy. Ações ordinárias de classe A da Entravision são negociadas na NYSE com o código ticker: EVC. Saiba mais sobre as ofertas da empresa em entravision.com ou conecte-se com a empresa no LinkedIn.

SOBRE A ENTRAVISION-CISNEROS INTERACTIVE

A Entravision-Cisneros Interactive, uma unidade de negócios da Entravision, é a empresa líder de publicidade digital servindo a América Latina. A empresa tem uma presença ativa em 17 países, potencializando parcerias comerciais exclusivas com a Meta, Spotify, LinkedIn, Anzu e outras plataformas líderes de tecnologia e mídia. Além disso, a empresa oferece a Audio.Ad, rede de publicidade de áudio digital líder da América Latina, com mais de 350 editores através da oferta de solução completa de pilha tecnológica, e a Justmob, empresa líder de marketing móvel com alcance global.

SOBRE A ANZU

A Anzu é a solução de publicidade in-game mais avançada para dispositivos móveis, PCs, consoles e Roblox. A publicidade in-game da Anzu coloca os jogadores em primeiro lugar e ajuda anunciantes a alcançar audiências de forma programática de maneira altamente engajadora e sem interrupções. O motor de rastreamento de anúncios 3D, patenteado, o primeiro a trazer a medição de visibilidade in-game com o Oracle Moat e parcerias com fornecedores AdTech confiáveis fazem da Anzu a parceira preferida para publicidade in-game para anunciantes no mundo todo.

A Anzu ajuda desenvolvedores de jogos a monetizar seus títulos e posicionamento de publicidade que complementam a jogabilidade, resultando em fluxos confiáveis de receita. A única provedora de publicidade in-game oficialmente licenciada para Xbox, a primeira plataforma de publicidade a se tornar comprovada pela Unity e com um painel de autoatendimento que fornece um controle completo dos posicionamentos de publicidade, a Anzu é a parceira preferida para a monetização de publicidade in-game para desenvolvedores no mundo todo.

Respaldada pela WPP, Sony Innovation Fund, NBCUniversal, HTC, Bitkraft e outras investidoras proeminentes, a Anzu arrecadou US$ 37 milhões para aprimorar a publicidade in-game. Melhor para as marcas, melhor para desenvolvedores de jogos e melhor para jogadores. Saiba mais em https://www.anzu.io/.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém determinadas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas, que estão incluídas em conformidade com as provisões de porto seguro da Lei da Reforma de Litígio de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, podem envolver riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados e desempenho reais da Empresa em períodos futuros sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros ou desempenho sugeridos por declarações prospectivas neste comunicado à imprensa. Embora a Empresa acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas estejam baseadas em pressuposições razoáveis, ela não podem dar nenhuma garantia que os resultados reais não se diferenciarão materialmente dessas expectativas, e a Empresa renuncia de qualquer dever de atualizar quaisquer declarações prospectivas feitas pela Empresa. De tempos em tempos, esses riscos, incertezas e outros fatores são discutidos nos documentos registrados pela Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220413005960/pt/

