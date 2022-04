Wall Street abre com números mistos por tensões e feriado europeu

A Bolsa de Nova York abriu com resultados mistos nesta segunda-feira (18), devido ao menor volume de transações decorrente do fechamento dos mercados europeus, tensão com a alta das taxas de juros e a deterioração da situação na Ucrânia.

No início do pregão, o Dow Jones ganhou 0,25%, o Nasdaq ficou quase estável (-0,01%) e o S&P 500 subiu 0,12%.

