Tsitsipas continua em 5º no ranking da ATP; Davidovich sobe 19 posições

O grego Stevanos Tsitsipas, campeão no domingo do Masters 1000 de Monte Carlo, continua em 5º no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira, enquanto seu adversário na final, o espanhol Alejandro Davidovich, subiu 19 posições e agora é o número 27.

Tsitsipas foi campeão no principado no ano passado, por isso continuou com a mesma pontuação no ranking. No entanto, alguns tenistas à sua frente perderam pontos. Começando pelo sérvio Novak Djokovic, que foi eliminado precocemente na semana passada em Monte Carlo, mas continua como número 1.

Para Davidovich, de 22 anos e que ainda não tem nenhum título no circuito da ATP, a 27ª posição é a melhor de sua carreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra ascensão significativa foi a do búlgaro Grigor Dimitrov, derrotado nas semifinais pelo espanhol, que subiu seis posições e agora é o número 23.

O russo Daniil Medvedev, que não disputou o torneio por conta de uma hérnia, continua sendo o segundo, e o alemão Alexander Zverev, derrotado nas semifinais por Tsitsipas, segue em terceiro.

O brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP é o cearense Thiago Monteiro, que subiu quatro posições e é o número 110. No último sábado, Monteiro foi eliminado nas semifinais do Challenger de Madrid pelo o argentino Marco Trungelliti.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira depois do Masters 1000 de Monte Carlo:

1. Novak Djokovic (SRV) 8.340 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 8.230

3. Alexander Zverev (ALE) 7.465

4. Rafael Nadal (ESP) 6.935

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.980

6. Matteo Berrettini (ITA) 4.945

7. Casper Ruud (NOR) 4.110

8. Andrey Rublev (RUS) 3.865

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.625

10. Cameron Norrie (GBR) 3.440

11. Carlos Alcaraz (ESP) 3.330

12. Jannik Sinner (ITA) 3.189

13. Taylor Fritz (EUA) 3.010

14. Hubert Hurkacz (POL) 3.008

15. Diego Schwartzman (ARG) 2.715 (+1)

16. Denis Shapovalov (CAN) 2.693 (-1)

17. Reilly Opelka (EUA) 2.475

18. Roberto Bautista (ESP) 2.015 (+1)

19. Pablo Carreño (ESP) 2.015 (-2)

20. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1.801

...

110. Thiago Monteiro (BRA) 611 (+4)

./bds/dlo/bm/psr/cb

Tags