Cristiano Ronaldo anuncia morte de um dos gêmeos que esperava

O craque português Cristiano Ronaldo, que esperava gêmeos com sua companheira Georgina Rodríguez, anunciou em mensagem em suas redes sociais a morte de um dos dois bebês.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê", disse o atacante do Manchester United em mensagem assinada com sua namorada espanhola de origem argentina.

"É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", acrescenta o casal, que anunciou que esperava gêmeos no final do ano passado.

"Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil", diz o comunicado.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, de 37 anos, é pai de quatro filhos, três deles nascidos por barriga de aluguel antes de conhecer sua atual parceira.

O casal, que se conheceu na época em que Ronaldo jogava no Real Madrid, tem uma filha de quatro anos juntos.

"Sua dor é a nossa dor, Cristiano", tuitou o Manchester United. "Enviando amor e força para você e a família neste momento".

