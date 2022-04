O "Pablo Escobar brasileiro" e a rota turca da cocaína para a UE

Um jato apreendido em Fortaleza (CE) com mais de uma tonelada de cocaína mostra papel crescente da Turquia no tráfico global e lança luz sobre a atuação de um ex-PM que se tornou um dos maiores narcotraficantes do BrasilEm 4 de agosto de 2021, em Fortaleza, a Polícia Federal do Brasil abordou um jatinho privado da empresa de fretamento ACM Air, com sede em Istambul. A aeronave com registro TC-GVA levava um passageiro belga-espanhol, quatro tripulantes turcos e – como constataram os agentes – 1,3 tonelada de cocaína em 24 malas, com um valor de mercado de 45,6 milhões de euros (232,2 milhões de reais). De acordo com documentos examinados pela DW, o jatinho começara seu trajeto em Málaga, Espanha, e, depois de passar pela alfândega em Fortaleza, seguiu para Ribeirão Preto, onde pegaria quatro passageiros com destino a Bruxelas, com uma escala em Portugal. Quando foi revistado pela polícia na capital cearense, porém, o único passageiro era um homem chamado Ángel González Valdez. A batida policial foi filmada e transmitida pela mídia, tanto no Brasil e na América Latina como na Espanha, Bélgica e Turquia, e também compartilhada nas redes sociais por políticos oposicionistas turcos e brasileiros de destaque no exterior. No fim de 2021, ainda sob custódia policial, Valdez morreria de câncer, o piloto seria enviado de volta à Turquia, onde foi processado por sua participação no presumível tráfico de cocaína. E a imprensa turca ficou questionando como um jato antes de propriedade estatal – na verdade, tratava-se do avião que colocara o presidente Recep Tayyip Erdogan em segurança durante o golpe de Estado de 2016 – terminara lotado de drogas e confiscado no Brasil. Narcotráfico via Turquia De acordo com o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (UNODC), a Turquia está cada vez mais se tornando um polo de trânsito do tráfico global de cocaína. De 2014 a 2020, a quantidade da droga apreendida no país quase quintuplicou: só em 2020, foram interceptadas cerca de 2 toneladas. Antoine Vella, pesquisador do UNODC, afirmou à DW que traficantes turcos estão conquistando uma fatia maior do mercado europeu de cocaína, com a Turquia funcionando principalmente como país de trânsito para a droga destinada ao Sudeste e Leste da Europa: "Grandes quantidades foram apreendidas em casos individuais na rota para a Turquia, tanto lá como em países latino-americanos, em 2020 e 2021." A cocaína é traficada para a Turquia via correios aéreos e fretes marítimos: "Os correios aéreos costumam usar o aeroporto de Istambul e podem partir tanto da América do Sul como da África", prossegue Vella. "O incremento recente provavelmente se deve às remessas marítimas." "Pablo Escobar brasileiro" Documentos e informações obtidos pela DW sugerem que um ex-policial militar brasileiro chamado Sérgio Roberto de Carvalho, pode estar por trás do caso do jatinho turco interceptado em Fortaleza. Segundo relatos da imprensa, a polícia brasileira também suspeita desse envolvimento. Málaga, o ponto de partida do avião, é conhecida como uma base usada por Carvalho previamente. Também conhecido como o "Pablo Escobar brasileiro" ele é considerado um dos principais barões da droga do mundo, tendo alegadamente traficado quase 50 toneladas de cocaína para a Europa entre 2018 e 2021. Segundo a mídia espanhola, ele vivia na Espanha com um passaporte falso do Suriname sob o nome "Paul Wouter". Carvalho foi detido sob essa identidade quando a polícia espanhola confiscou uma carga de 1,7 tonelada de cocaína, em nome de Paul Wouter, num navio originário do Suriname. Como "Wouter" tinha ficha limpa, contudo, depois de quatro meses Carvalho pagou uma fiança de 200 mil euros enquanto o processo ia a tribunal. Depois de quase dois anos e pouco antes de o tribunal apresentar seu veredito final, em agosto de 2020 o advogado de Carvalho entregou ao juiz um certificado de que "Wouter" falecera e fora cremado. O caso foi suspenso. Meses depois, segundo relatos da imprensa, a polícia brasileira informou às autoridades espanholas que Paul Wouter era, na realidade, Sérgio Roberto de Carvalho, que teria deixado a Espanha com um passaporte diferente, após se submeter a uma cirurgia plástica. A Interpol iniciou operações simultâneas contra a organização de Carvalho no Brasil, Espanha, Portugal, Emirados Árabes Unidos e Colômbia. Ele próprio, no entanto, escapou. Na casa dele em Portugal, a polícia encontrou passaportes com diversas identidades, bem como uma van com 12 milhões de euros em espécie. A polícia portuguesa acredita que o veículo se destinava a um plano de fuga. Uma fonte informou à DW que os três passageiros que faltavam no avião eram parentes de Carvalho que no último minuto decidiram não embarcar. O "Pablo Escobar brasileiro" estaria, ainda, usando diferentes empresas em Dubai, Brasil, Portugal e outros locais para lavar bilhões de dólares. Outras fontes afirmam que Carvalho se aproveita de conexões de negócios na Turquia para o mesmo fim. Suspeitas em Fortaleza Empregados da empresa Líder Aviação no aeroporto de Fortaleza atestaram que a ACM Air insistira em pagar em dinheiro pelos serviços de apoio em terra – uma prática incomum na indústria de aviação, por motivos de segurança. Além disso, a aeronave taxiara para um hangar diferente do designado. Funcionários da ACM Air contatados pela DW não revelaram como foram pagos os 160 mil euros do frete do jato que a companhia comprou do Estado turco em 2017. Ángel González Valdez foi preso juntamente com o piloto, enquanto a tripulação turca era interrogada. A advogada do passageiro solitário, Maria das Dores Goncalvez Cavalcante, afirmou à DW que a principal responsabilidade pelas drogas a bordo cabia ao piloto: "Ángel admitiu que não sabia muito sobre a operação e apenas seguiu as ordens do piloto", afirmou. Os 160 mil euros certamente seriam uma conta salgada por um voo solo para Valdez, um engenheiro de 61 anos que, segundo documentos examinados pela DW, por duas vezes declarara insolvência. Além disso, antes de morrer de câncer em 24 de outubro, sem ser condenado, em setembro ele teria dito a sua advogada que deixaria para sua família 500 mil euros, pagos por terceiros. Depois de quase quatro meses sob custódia no Brasil, o piloto, um oficial aposentado da Força Aérea turca, foi solto por falta de provas – apenas para ser detido ao desembarcar na Turquia, em 26 de dezembro de 2021, sendo indiciado quatro dias depois. Um dia após essa prisão, Şeyhmus Özkan, o proprietário da ACM Air, também foi detido na Turquia. A longa rota da cocaína A mais recente apreensão de cocaína da América Latina para a Turquia foi em fevereiro de 2022: cerca de 44 quilos num contêiner de bananas, encontrados durante inspeções no porto de Guayaquil, no Equador. O nome "Equador" aparece com muita frequência nas remessas do entorpecente para a Turquia: de lá vinha a 1,3 tonelada apreendida em junho de 2021 na província de Mersin, no sul da Turquia – o maior carregamento de cocaína já capturado em solo turco. Ele teria sido suplantado por outro ainda maior, de 4,9 toneladas, em 2020, caso este não fosse interceptado no porto colombiano de Buenaventura. Puerto Bolívar, o maior do Equador, também pertence à empresa turca Yilport, de propriedade de Yuksel Yildirim, um associado de Erdogan. Segundo o website da empresa, o contrato para modernizar e operar o porto foi assinado durante a visita oficial do presidente turco ao país sul-americano, em 2016, com a benção do então presidente equatoriano, Rafael Correa. A maior parte da cocaína interceptada a caminho da Turquia se destina à distribuição em outros países da Europa ou Oriente Médio. O consumo doméstico turco está aumentando, mas ainda é insignificante, comparado às vendas em países europeus como Espanha, Holanda e Alemanha. Consumo de cocaína em alta na Turquia O Centro Turco de Monitoramento de Drogas e Toxicodependência (Tubim), uma unidade subordinada à Polícia Nacional Turca, não pôde fornecer dados específicos sobre a quantidade do entorpecente que passa pelo país anualmente, ou como ele é distribuído no exterior. De acordo com o UNODC, em 2018 a frequência do uso entre cidadãos turcos de 15 a 64 anos era de apenas cinco por dez mil habitantes. As apreensões de cocaína, no entanto, mais do que quintuplicaram entre 2014 e 2017, de 700 para quase 4 mil. As autoridades turcas prenderam em 2020 quase 4.500 suspeitos por delitos relacionados à cocaína. "Não se pode excluir que a demanda de um mercado interno emergente esteja contribuindo para o aumento dos fluxos para a Turquia", observa Vella, do UNODC. "Essas dinâmicas parecem ser parte de um padrão mais amplo, observado nos últimos anos, de expansão do mercado de cocaína e diversificação de rotas e protagonistas." No Brasil e na Turquia prosseguem as investigações sobre quem estava por trás das malas de cocaína apreendidas no jatinho da ACM em Fortaleza. O âmbito da rede do "Escobar brasileiro" dentro da Turquia continua nebuloso. Tanto o piloto quanto o proprietário da firma, Özkan, seguem presos, mas nenhum dos dois foi condenado. A própria aeronave, usada por primeiros-ministros e presidentes turcos, de 1988 até ser vendida para a ACM, retornou ao uso oficial – na frota da Polícia Federal do Brasil. Autor: Pelin Ünker, Serdar Vardar