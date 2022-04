Caminhoneiros argentinos interrompem greve e exportações alimentares se normalizam

A federação que reúne os caminhoneiros argentinos anunciou nesta sexta-feira (15) o levantamento "imediato" da greve que paralisou as exportações de alimentos do país depois de concordar com os empregadores agrícolas para aumentar as taxas, informou a entidade em comunicado.

Esta resolução do conflito ocorreu após a intervenção do Ministério dos Transportes às custas do qual as partes acordaram uma atualização de 20% na tarifa do serviço de carga.

A Federação de Transportadores Argentinos (FETRA) resolveu a greve de milhares de caminhões nas laterais das rotas justamente em um momento crítico da safra 2021-2022 da agricultura argentina.

A suspensão da greve permite o envio normal de cargas do maior exportador mundial de farinha e óleo de soja e um dos primeiros em vendas de trigo, soja e milho por cerca de 35 bilhões de dólares anuais.

A FETRA informou que o acordo inclui novas negociações tarifárias em maio e um compromisso do Ministério da Energia para "resolver o problema da falta de diesel".

Os caminhoneiros denunciaram a escassez de diesel e a cobrança de sobretaxas pelo aumento do valor do combustível derivado da disparada dos preços internacionais após a guerra na Ucrânia.

