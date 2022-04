Bombardeios russos em Kharkiv deixam sete mortos e 34 feridos, segundo autoridades locais

Pelo menos sete pessoas morreram e outras 34 ficaram feridas no bombardeio russo de uma área residencial em Kharkiv, uma grande cidade no nordeste da Ucrânia, anunciou o governador regional nesta sexta-feira (15).

"Os ocupantes dispararam contra uma das áreas residenciais da cidade de Kharkiv. Infelizmente, 34 pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças. Sete pessoas morreram, incluindo uma criança de sete meses", disse Oleg Sinegoubov no Telegram.

"O segundo exército do mundo [o exército russo], como você pode ver, só pode lutar contra a população civil", ironizou, pedindo aos habitantes que não saíssem, exceto para o estritamente necessário.

No início desta sexta-feira, sete civis foram mortos e outros 27 ficaram feridos em um tiroteio russo em ônibus de evacuação na região de Kharkiv, segundo a procuradoria ucraniana.

Mais de 500 civis foram mortos nesta região que faz fronteira com a Rússia desde que a invasão da Ucrânia começou em 24 de fevereiro, anunciou Sinegubov na quinta-feira.

Kharkiv é a segunda maior cidade do país e antes da guerra tinha cerca de 1,5 milhão de habitantes. Foi palco de combates violentos durante dias no início do conflito, mas continua controlada pelas forças ucranianas.

