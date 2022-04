Ruanda assina acordo com Reino Unido para receber solicitantes de asilo e migrantes

Ruanda assinou um acordo bilionário com o Reino Unido para receber solicitantes de asilo e migrantes que desejam chegar ao Reino Unido, anunciou o país africano nesta quinta-feira (14) como parte de uma estratégia do governo britânico para combater a migração irregular.

"Ruanda felicita esta parceria com o Reino Unido para acolher solicitantes de asilo e migrantes e dar-lhes um caminho legal para a residência" no país africano, disse o ministro das Relações Exteriores, Vincent Biruta, em comunicado divulgado durante a visita da ministra do Interior britânica, Priti Patel.

Este anúncio antecipa um discurso que o primeiro-ministro Boris Johnson deve proferir nesta quinta-feira sobre o plano do governo para combater a imigração irregular e as travessias de barco pelo Canal da Mancha.

Sob o acordo, Ruanda receberá 120 milhões de libras (157 milhões, 144 milhões de euros) para a "integração" de migrantes em comunidades em todo o país.

"Trata-se de garantir que as pessoas sejam protegidas, respeitadas e capacitadas para perseguir suas próprias ambições e se estabelecer permanentemente em Ruanda, se assim o desejarem", disse Biruta.

