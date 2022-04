Prefeito de Gostomel é exumado e Ucrânia enfrenta o custo sombrio da guerra

O funeral do prefeito Gostomel acontece ao contrário. O corpo é retirado da terra, a multidão de luto se dispersa e um padre tenta consolar a viúva com palavras gentis.

Yuri Prylypko "era um grande patriota, um grande homem", afirmou o padre Petro Pavlenko na terça-feira. "Ele era amado".

Em 7 de março, o prefeito de Gostomel foi assassinado quando os soldados russos entraram na pequena cidade ao noroeste de Kiev, onde havia uma base militar.

De acordo com a prefeitura, Prylypko foi assassinado quando distribuía "pão e remédios aos doentes e feridos".

"Morreu pela comunidade, por Gostomel, morreu como um herói", afirmou o município em um comunicado, no qual explicava que, devido às circunstâncias, não era possível organizar o funeral.

O corpo foi exumado na terça-feira pelos investigadores ucranianos, que tentam determinar se a morte de Prylipko é um crime de guerra.

Ao lado do túmulo, sua mulher, Valentyna, começou a chorar ao ver o corpo do marido.

A polícia registrou imagens de cada ferimento no corpo do prefeito.

Gostomel, atacada um dia depois do início da invasão russa da Ucrânia, 25 de fevereiro, é um dos pontos estratégicos onde as tropas conseguiram deter a ofensiva rumo à capital Kiev.

Desde que a Rússia anunciou a retirada de suas forças da região de Kiev (para concentrar-se na ofensiva na região leste), os ucranianos retomaram o controle das cidades chaves na periferia da capital.

Todas foram destruídas pelos combates. As autoridades ucranianas citam "massacres" e acusam Moscou de "crimes de guerra".

Em Bucha, a poucos quilômetros ao sul de Gostomel, as imagens de corpos com trajes civis em uma rua, com as mãos amarradas às costas, deram a volta ao mundo.

O presidente russo Vladimir Putin voltou a repetir na terça-feira que as imagens eram falsas.

Com 17.000 habitantes antes da guerra, Gostomel também sofreu durante os dias de guerra. "O município calcula que 400 pessoas estão desaparecidas", afirmou o procurador regional Andrii Tkatch.

"Tentamos determinar quem matou os matou. É possível que não encontremos todos os corpos".

O procurador considera difícil determinar a causa da morte do prefeito de Gostomel. "De acordo com as primeiras informações, ele morreu sem motivo particular, ao lado de seu motorista", disse Tkatch, que acompanhou a exumação com um colete que tinha a frase: "Procurador para crimes de guerra".

No mesmo dia foram exumados outros corpos no âmbito da investigação, incluindo o de Oleksandr Karpenko, enterrado em um jardim.

Os corpos das vítimas foram levados para uma caminhonete refrigerada, a 5,7º C, para aguardar a autópsia. O veículo tinha entre 30 e 40 cadáveres.

"Nunca fiz isto em minha vida, mas nossos cidadãos são assassinados e temos que enterrá-los da maneira correta", afirma Igor Karpichen, ao carregar um corpo.

"Não tenho palavras para descrever o que sinto", acrescenta.

Mas, depois de fechar as portas do veículo como quem encerra um capítulo sombrio da história da cidad,e Karpichen afirma: "Agora vivemos em paz".

