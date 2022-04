Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa da situação na Ucrânia no dia 13 de abril às 8h (Bras.). (135 x 117 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa do leste da Ucrânia com as regiões de Donetsk e Lugansk, que formam Donbass. (135 x 133 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa com o avaço russo sobre a cidade ucraniana de Mariupol. (135 x 120 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa da Ucrânia com as vítimas civs registradas pela ONG Acled desde o início da guerra, no dia 24 de fevereiro. (135 x 124 mm) - Atualização disponível

6/ Mapa com a localização dos bombardeios russos e ucranianos contra alvos militares ou infraestruturas civis desde 24 de fevereiro. (135 x 81 mm) - Atualização disponível

7/ Mapas com a localização do avanço das tropas russas em Mariupol e arredores. (135 x 137 mm) - Atualização disponível

* França-eleições: compilação de pesquisas para o duelo entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen no 2ª turno da eleição presidencial na França em 24 de abril. (129 x 95 mm) - Atualização disponível

* Egito-acidente-turismo: mapa do Egito localizando Aswan. (45 x 50 mm) - Disponível

* Israel-Palestinos-conflito: mapa de Israel e os territórios palestinos localizando Nablus. (45 x 69 mm) - Disponível

* Filipinas-chuvas-inundações-meteorologia: mapa das Filipinas localizando a província de Leyte e a cidade de Baybay. (90 x 75 mm) - Disponível

* AfSul-inundações-meteorologia: mapa da África do Sul localizando Durban. (45 x 46 mm) - Reenvio disponível

* México-diplomacia-desaparecidos-narcotráfico: gráfico com a evolução das desaparecimentos forçados no México desde 1964, segundo dados oficiais. (89 x 71 mm e 135x120 mm) - Disponíveis

* França-incêndio-patrimônio-religião:

1/ Principais danos registrados na catedral de Notre Dame após o incêndio do dia 15 de abril de 2019. (180 x 195 mm) - Disponível

2/ As principais etapas da construção da catedral Notre Dame de Paris, desde a primeira pedra a decisão de reconstruí-la de maneira idêntica depois do incêndio de 2019. (180 x 135 mm) - Disponível

* Fbl-Sul-americana-2022-grupos: apresentação das partidas da fase de grupos da Copa Sul-americana 2022, de 12 a 14 de abril. (90 x 105 mm) - Atualização disponível

* Fbl-Libertadores-2022-grupos: apresentação das partidas da fase de grupos da Copa Libertadores 2022, de 12 a 14 de abril. (90 x 104 mm) - Atualização disponível

* FBL-Liga-Campeões-2021-2022-EUR-quartas: partidas e resultados das quartas de final da Liga dos Campeões 2021-2022. (135x107 mm) - Disponível

