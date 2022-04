Barça conta com apoio do Camp Nou para vencer Eintracht e avançar às 'semis' da Liga Europa

O Barcelona só venceu um jogo em casa nas competições europeias nesta temporada, mas a equipe catalã conta com o apoio do Camp Nou para derrotar o alemão Eintracht Frankfurt nesta quinta-feira (1-1 na ida) e chegar às semifinais da Liga Europa.

O confronto chega aberto ao campo do Barça após o empate na Alemanha com o gol de Ansgar Knauff para o time alemão e de Ferran Torres no segundo tempo para o azulgrana.

"Este é o Barça, temos a obrigação de vencer e jogar bem, imagine como é o Barça, não nos basta vencer por 1 a 0 aos 90 minutos", disse o técnico Xavi Hernández. "O Barça é o clube mais difícil do mundo, o mais exigente. Vencer jogando bem".

Mas o Barça só conseguiu oferecer aos seus torcedores uma vitória no Camp Nou nesta temporada, em um total de cinco jogos contando Liga dos Campeões e Liga Europa. Foi contra o modesto Dínamo de Kiev (1-0) na fase de grupos da Champions.

Uma eliminação da principal competição europeia de clubes que teve o consolo para a equipe de Xavi de se classificar pelo menos para a Liga Europa, torneio em que não participava desde 2004. Mas o Barça tampouco conseguiu ganhar em casa de adversários do 'segundo escalão' europeu (empate 1-1 com o Napoli e empate 0-0 com o Galatasaray em dois confrontos que venceu com duas vitórias fora de casa).

Apesar do fim do critério de gol fora de casa valendo mais, a fase atual do Barcelona o torna favorito para avançar às quartas de final. A equipe de Xavi está há 15 jogos seguidos sem perder, uma sequência que o colocou em segundo lugar na LaLiga. Também tem sete vitórias consecutivas, com a dupla Dembélé-Aubameyang em grande forma.

Embora pareça improvável que o Barça precise vencer a Liga Europa a todo custo para conseguir uma vaga para a próxima Liga dos Campeões - como já se temia - os catalães querem pelo menos conquistar um título nesta temporada, e sua única chance real é vencer o final de 18 de maio em Sevilha.

O Eintracht chega ao confronto no momento em que ocupa o meio da tabela da Bundesliga e não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, mas só perdeu uma vez para um time espanhol: foi contra o Real Madrid na final da Liga dos Campeões de 1960.

Além disso contará com o apoio de cerca de 30.000 torcedores que planejam viajar para Barcelona. "Vamos lá e vamos vencê-los", proclamou o diretor esportivo do Eintracht, Markus Kroesche.

O vencedor enfrentará Lyon ou West Ham nas semifinais.

As duas equipes se enfrentarão na França, depois de também terem terminado o jogo de ida com um 1 a 1 em Londres, onde o West Ham de David Moyes jogou todo o segundo tempo com um homem a menos devido à expulsão de Aaron Cresswell.

Em outro duelo, os escoceses Rangers precisam se recuperar de uma derrota por 1-0 para o português Braga. O vencedor desse confronto enfrentará o alemão Leipzig ou o italiano Atalanta nas semifinais.

- Programação das quartas de final da Liga Europa (horário de Brasília):

(13h45) Atalanta (ITA) - RB Leipzig (ALE) (1-1)

(16h00) Barcelona (ESP) - Eintracht Frankfurt (ALE) (1-1)

Lyon (FRA) - West Ham United (ING) (1-1)

Rangers (SCO) - Braga (POR) (0-1)

