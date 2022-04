Putin: ofensiva russa na Ucrânia continua 'com calma' para minimizar baixas

O presidente russo, Vladimir Putin, garantiu, nesta terça-feira (12), que a ofensiva russa na Ucrânia continua, "com calma" e "minimizando as perdas", e se recusou a divulgar um cronograma.

"Nossa tarefa é atingir os objetivos estabelecidos, minimizando as perdas. Vamos agir de maneira harmoniosa, calmamente, em conformidade com o plano proposto, desde o início, pelo Estado-Maior", frisou Putin, em entrevista coletiva em um cosmódromo do Extremo-Oriente russo.

