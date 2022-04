Fifa lança plataforma online para transmitir jogos e conteúdos exclusivos

A Fifa lançou nesta quarta-feira uma plataforma online gratuita de transmissão de partidas ao vivo, conteúdos dedicados ao futebol, jogos interativos e acervos sobre as Copas do Mundo, com um serviço disponível em cinco idiomas.

A plataforma, batizada de 'FIFA +', oferecerá "jogos de ligas do mundo todo ao vivo, estatísticas das partidas, o acervo do futebol internacional mais completo, conteúdos originais premium, apaixonantes histórias de todo o planeta", assim como "conteúdos nunca visto com histórias sobre o futebol masculino e feminino", explicou a Fifa em comunicado.

A entidade promete transmitir pela plataforma 40 mil jogos ao vivo de 100 federações filiadas às seis confederações, incluindo 11 mil jogos femininos", com 1.400 partidas disponíveis por mês.

O serviço também disponibilizará todos os arquivos das Copas do Mundo, no masculino e no feminino, e "mais de 2 mil horas de imagens" em jogos completos ou compactos.

Além disso, a Fifa oferecerá estatísticas, produzirá documentários (um dos primeiros será dedicado ao brasileiro Ronaldinho Gaúcho), séries e programas de debate.

A previsão é que em junho a plataforma já esteja disponível em 11 idiomas.

Esta iniciativa da Fifa se dá enquanto gigantes do entretenimento na internet como Netflix e Amazon Prime Video investem cada vez mais no esporte.

Em 2019, a Uefa lançou sua própria plataforma online de vídeo, denominada Uefa.tv, oferecendo 60 anos de arquivos do futebol europeu e resumos de campeonatos.

