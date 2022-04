Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, o fornecedor de software de rede que constrói o futuro das redes com software nativo da nuvem que roda em qualquer nuvem e transforma a maneira como o mundo se conecta, anunciou hoje colaboração com a Aspire Technology (Aspire), desenvolvedora especializada em soluções de rede e integradora de sistemas, para acelerar a disponibilidade no mercado de unidades de rádio remotas (RRUs) compatíveis com split O-RAN 7.2, dando aproveitamento máximo ao Laboratório de Redes Abertas da Aspire na Europa.

A demanda dos prestadores de serviços de comunicação (CSPs) por soluções integradas de rede aberta de acesso por rádio (Open RAN) de alto desempenho com base em pilhas de software RAN nativas em nuvem Mavenir O-RAN compatível com unidade centralizada (CU) e unidade distribuída (DU) está crescendo rapidamente, alimentada por projetos de modernização e expansão de cobertura, bem como redes privadas e projetos indoor.

O número de unidades de rádio remota (Remote Radio Units, RRUs) compatíveis com O-RAN de parceiros em todo o mundo também está crescendo, com produtos sofisticados em diferentes tecnologias de rádio, incluindo Massive MIMO (mMIMO) e Millimeter Wave (mmWave).

A Mavenir e a Aspire darão aproveitamento máximo ao Open Networks Lab da Aspire em Dublin para integração e testes de RRU de terceiros. Além disso, os fornecedores de RRU poderão se envolver diretamente com o Aspire e acelerar a integração e testes de novos rádios compatíveis com O-RAN e variantes de frequência com o software CU/DU da Mavenir.

Essa colaboração beneficiará não só os fornecedores de RRU, mas também os CSPs, expandindo a oferta de soluções inovadoras e de alto desempenho que suportam um grande número de casos de uso.

"Esta parceria aumenta muito a capacidade de integrar e testar RRUs com CU/DU da Mavenir para 4G e 5G", disse Puneet Sethi, gerente geral e vice-presidente sênior de negócios RAN da Mavenir. "A Open RAN acelerou a um ponto tal que precisamos inovar continuamente para nos antecipar à demanda, incluindo modelos de acesso ao mercado. Nossos parceiros de RRU desejam disponibilizar seus produtos mais recentes para implantação, e os CSPs querem aproveitar ao máximo um ecossistema acelerado, minimizando o esforço de integração e testes. Estamos continuamente expandindo nossos ecossistemas de parceiros para integração de RRU para responder às necessidades em evolução do mercado com serviços especializados de alta qualidade e retorno rápido."

"Estamos muito satisfeitos em estender nosso relacionamento com a Mavenir", disse Declan Friel, diretor de tecnologia da Aspire. "A herança da Aspire em engenharia de software e testes de produtos de rádio complexos transferidos para Open RAN, combinada com a experiência global dos CSPs em projeto, otimização e suporte de redes ativas, nos posiciona de forma exclusiva para acelerar a disponibilidade de novas soluções compatíveis com ORAN para ampla adoção pelo mercado. Como uma empresa independente sediada na Europa, e com nosso Open Networks Lab na Irlanda hoje apoiando vários clientes e parceiros globais, nosso foco tem sido acelerar o desenvolvimento do ecossistema ORAN e dar suporte aos CSPs. Isso permitirá que eles aproveitem plenamente os benefícios do gerenciamento de serviços e orquestração na Telco Cloud e da Open RAN quanto a flexibilidade, desempenho e custo."

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro das redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas em nuvem, a Mavenir concentra-se em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

Sobre a Aspire:

A Aspire Technology é um integrador de sistemas especializado líder com uma longa história e experiência em redes fixas e móveis e em Open RAN desde o início de sua atuação. Os clientes da Aspire estão espalhados pelo mundo e se beneficiam de seus serviços avançados e soluções de automação de software. O Aspire Open RAN Lab permite que parceiros de tecnologia e prestadores de serviços de comunicações acelerem o desenvolvimento, integração, benchmarking, realização de testes e implantação de redes e soluções com base em Open RAN. A Aspire tem contribuído ativamente para acelerar o tempo de lançamento no mercado, reduzir os custos de implantação e melhorar a interoperabilidade de vários fornecedores e o desempenho das redes. www.aspiretechnology.com

