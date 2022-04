Van Gaal diz que encerrou tratamento contra o câncer

O técnico da seleção holandesa Louis van Gaal, que anunciou na semana passada que sofre de câncer da próstata, tranquilizou nesta segunda-feira sobre seu estado de saúde, assegurando que já deixou para trás o tratamento contra a doença.

"Fiz 25 sessões de radioterapia. Depois tive que esperar cinco ou seis meses para saber se surtiu efeito. Foi o caso", disse o treinador de 70 anos, segundo a agência holandesa ANP.

O técnico holandês, que passou por uma cirurgia de próstata em fevereiro, anunciou no último domingo que sofria de câncer desde 2020, embora planejasse permanecer no cargo até a Copa do Mundo do Catar-2022, que será disputada de 21 de novembro a 18 de novembro.

