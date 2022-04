Sergio Ramos quer jogar mais 4 ou 5 anos em alto nível

O zagueiro espanhol Sergio Ramos, com contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2023, disse nesta segunda-feira na plataforma Prime Video que espera jogar "mais quatro ou cinco anos no mais alto nível", apesar de na sua primeira temporada na França ele mal tenha entrado em campo devido a lesões.

"Gostaria de jogar mais quatro ou cinco anos no primeiro nível e depois ter outra experiência", disse o ex-capitão do Real Madrid, de 36 anos, em entrevista à plataforma francesa da Amazon.

"Me restam dois anos em Paris, vamos tentar fazer com que sejam três e depois veremos. Enquanto o físico aguentar, acho que a cabeça está bem focada", acrescentou.

Chegando a Paris com passe livre no verão europeu passado, Ramos sofreu com contusões, que fizeram com que jogasse apenas sete jogos nesta temporada, o último deles no sábado passado, na vitória por 6 a 1 sobre o Clermont.

Ramos, que foi contratado para contribuir com sua experiência e qualidade com o objetivo de ajudar o PSG a conquistar a tão desejada Liga dos Campeões, só conseguiu disputar um jogo na principal competição europeia de clubes com sua nova equipe.

