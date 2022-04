Separatistas pró-Moscou anunciam conquista do porto de Mariupol

O chefe dos separatistas pró-russos da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, anunciou nesta segunda-feira (11) o controle total do porto da estratégica cidade de Mariupol, no sudeste do país, sitiada há mais de um mês.

"Em relação ao porto de Mariupol, já está sob nosso controle", declarou Denis Pushilin, citado pela agência de notícias russa RIA Novosti.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/jv/mis/eg/tt

Tags