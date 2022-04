Mulher quase perde prêmio da loteria após jogar bilhete fora e sujá-lo de café

A norte-americana Mary Elliott ganhou US$ 110 mil na loteria de Virgínia, nos Estados Unidos. A mulher, que acertou os cinco números do sorteio, quase ficou sem o prêmio. Isto porque Mary tinha jogado o bilhete premiado fora, e por sorte conseguiu achá-lo após revirar o lixo. O montante obtido é equivalente a R$ 520 mil, na cotação atual.

Apesar de ter encontrado o bilhete premiado, Mary se deparou com outra peleja. O papel encontrado estava sujo de café, fato que dificultou a leitura do código de barras e atrasou sua consolidação como vencedora do concurso. Após alguns minutos de espera, a lotérica confirmou a autenticidade do bilhete. Elliott faturou o prêmio máximo do sorteio, que ocorreu no dia 24 de fevereiro, segundo informou o portal de notícias CNN.

Os números sorteados foram escolhidos pela mulher com base em datas de aniversários importantes, sendo eles: 6-13-18-21. As chances de se acertar um número é de 1 em 749.398, de acordo com a loteria.



