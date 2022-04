Comunicado do Business Wire :Hewlett Packard Enterprise

A Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) anunciou hoje que a Ituran, empresa global de monitoramento e telemetria de veículos sediada em Israel, selecionou a infraestrutura de dados nativa na nuvem HPE Alletra para armazenar todos os dados de telemetria de suas atividades no Brasil. A nova solução de serviços de dados permite que a Ituran forneça a seus clientes acesso em tempo real a dados de veículos para melhorar a automação, o processo decisório e operações de negócios.

A Ituran desenvolve, fabrica e comercializa um conjunto completo de soluções inovadoras de hardware e software que atuam em gestão de frotas, recuperação de veículos roubados, conectividade de veículos e políticas de seguros baseados em uso. Os serviços da Ituran empregam telemática nos veículos para monitorar o comportamento de direção e sua localização. Os dados são então enviados à nuvem de serviços de dados da Ituran, onde seus clientes podem acessar, analisar e processá-los, aprimorando seus negócios com percepções orientadas por dados.

Por exemplo, essa tecnologia permite que seguradoras utilizem essas diferentes fontes de informação para determinar o valor adequado de prêmios de seguro com base no comportamento individual do condutor ou oferecer produtos baseados no conceito "pague segundo o tempo em que você dirige", vinculado ao uso do veículo segurado.

Os negócios da Ituran seguem crescendo, e a quantidade de veículos monitorados com seus serviços aumentou consideravelmente, assim como a referência cruzada de dados coletados com seus serviços e o volume total de dados. Para manter serviços de alta qualidade e reduzir tempos de resposta, a Ituran precisava de uma solução de serviços dados mais flexível e escalável para não só aumentar a capacidade de armazenamento, mas também armazenar, processar e proteger os dados com a maior eficiência possível. A solução também precisava ser mais flexível para possibilitar o crescimento e a inovação dos negócios da Ituran, o que inclui novos serviços de gestão de frotas e veículos autônomos compartilhados.

"Somos essencialmente uma empresa de inovação; investir em tecnologias de ponta está em nosso DNA e reflete a natureza pioneira de nossos negócios", explicou Maurício Kikuchi, diretor de informação da Ituran. "É por isso que selecionamos o novo HPE Alletra para nos ajudar a gerenciar nossos dados. Os serviços de dados na nuvem da HPE vai nos permitir acelerar e implementar novos serviços de monitoramento e rastreamento para melhorarmos as operações e a segurança de veículos."

A Ituran Brasil foi uma das primeiras a adotar a nova infraestrutura de dados nativa na nuvem HPE Alletra 9000 e viu a oportunidade de empregar a complexidade de seu ambiente de dados para inovar mais rapidamente com uma experiência de operações na nuvem oferecida pela HPE. A Ituran pode agora gerenciar seus dados globalmente de qualquer lugar e automatizar operações por meio de um plano de controle de API totalmente programável e unificado com o HPE Alletra. A nova solução foi vendida pela Aviti Solutions, parceira autorizada da HPE.

"Os serviços de dados disponibilizados pela plataforma HPE Alletra mudam fundamentalmente a forma como a equipe de tecnologia da Ituran gerencia seu armazenamento ao lhe permitir obter a experiência de nuvem estejam onde seus dados estiverem", afirmou Marcos Lhobregat, gerente da categoria de armazenamento da Hewlett Packard Enterprise Brasil. "Em lugar de gerenciar dados e infraestrutura com uma abordagem fragmentada, a Ituran possui agora uma plataforma na qual os serviços estão disponíveis com a velocidade e a segurança de que precisa para cumprir contratos de nível de serviço mais exigentes."

A Ituran tem atuação de destaque no cada vez mais importante campo tecnologia de mobilidade e presta valiosos serviços de localização, inclusive um conjunto completo de serviços para veículos conectados. Ela oferece recuperação de veículos roubados, gestão de frotas, localização de ativos móveis, serviços de gestão e controle de veículos, segurança de cargas e pessoas para varejistas, seguradoras e montadoras. A Ituran é a maior fornecedora de telemática OEM na América Latina. Seus produtos e aplicações são utilizados por clientes em mais de 30 países. A base de clientes da Ituran cresce consideravelmente desde 1995, quando a empresa foi fundada em Israel. A Ituran tem hoje mais de dois milhões de clientes em todo o mundo e lidera o mercado de serviços de localização em Israel e na América Latina. A empresa conta com três mil funcionários mundialmente e possui escritórios em Israel, Brasil, Argentina, México, Equador, Colômbia, Índia, Canadá e Estados Unidos.

A Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) é a empresa global que abrange da borda à nuvem e permite que empresas acelerem resultados ao liberar valor com todos os seus dados, estejam onde estiverem. Construída durante décadas reimaginando o futuro e inovando para melhorar a forma como as pessoas vivem e trabalham, a HPE oferece soluções únicas, abertas e inteligentes como serviço. Com ofertas que abrangem serviços de nuvem, computação, computação de inteligência artificial de alto desempenho, borda inteligente e armazenamento, a HPE oferece uma experiência homogênea em todas as nuvens e bordas para que os clientes desenvolvam novos modelos de negócios, interajam de novas maneiras e melhorem o desempenho operacional. Saiba mais em www.hpe.com.

