Ucrânia pronta para 'grandes batalhas'; papa pede trégua de Páscoa

A Ucrânia se prepara para travar "grandes batalhas" contra as forças russas no leste do país, novo centro das atenções de uma guerra que dura mais de seis semanas e para a qual o papa Francisco pediu neste domingo (10) uma trégua de Páscoa que permita "alcançar a paz".

No leste da Ucrânia foram retomadas no sábado as evacuações de Kramatorsk, onde um bombardeio contra uma estação ferroviária lotada de pessoas que tentavam fugir do conflito deixou 52 mortos na sexta-feira.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversou neste domingo com o chanceler alemão, Olaf Scholz, com quem disse ter acordado que "todos os autores de crimes de guerra devem ser identificados e punidos", escreveu Zelensky em um tuíte.

A Ucrânia abriu 5.600 investigações por supostos crimes de guerra cometidos em seu território desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, e identificou 500 criminosos de guerra, informou neste domingo a procuradora-geral ucraniana, Irina Venediktova, à emissora britânica Sky News.

A procuradora informou que até agora foram encontrados 1.222 cadáveres na região em torno da capital, Kiev, que esteve parcialmente ocupada pelas forças russas durante várias semanas.

Diante deste cenário desolador de morte e destruição, o papa Francisco pediu neste domingo uma trégua pascal para avançar a uma paz "através de uma negociação verdadeira".

"Deponham as armas! Que comece uma trégua pascal, mas não para recarregar as armas e voltar a combater. Não! Uma trégua para chegar à paz", disse o pontífice em seu ângelus do Domingo de Ramos na praça de São Pedro.

O pontífice denunciou uma guerra que "nos coloca diante dos olhos massacres ferozes e crueldades atrozes cometidos contra civis indefesos". "Que vitória será essa que colocará uma bandeira sobre uma montanha de escombro?", questionou.

Já o patriarca Cirilo, um dos pilares do regime de Vladimir Putin, pediu à população que se una para combater "os inimigos internos e externos" da Rússia.

"Neste período difícil para nossa pátria, que o Senhor ajude cada um de nós a nos apoiarmos mutuamente, inclusive em torno do governo", disse o patriarca em uma missa em Moscou.

Zelensky afirmou no sábado que seu país se prepara para "batalhas importantes, alguns dizem que serão decisivas, no leste", em declarações em Kiev junto do chanceler austríaco, Karl Nehammer.

"Estamos prontos para combater e, paralelamente, tentar acabar com esta guerra mediante a diplomacia", acrescentou, em alusão às negociações de paz com Moscou.

"A Ucrânia está pronta para grandes batalhas, a Ucrânia pode vencê-las, inclusive no Donbass. Quando isto ocorrer, a Ucrânia terá uma posição negociadora forte, que lhe permitirá determinar certas condições", declarou, por sua vez, o negociador ucraniano, Mikhailo Podoliak, citado pela agência Interfax.

No sábado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson visitou Kiev, onde exaltou a resposta ucraniana à invasão russa e ofereceu enviar armas à Ucrânia, inclusive mísseis Starstreak antiaéreos e 800 mísseis antitanques.

Com milhares de mortos em combates e mais de 11 milhões de pessoas que deixaram suas casas (7,1 milhões de deslocados internos) ou o país (4,4 milhões de refugiados, segundo a ONU), Zelensky pediu ao ocidente para seguir o exemplo do britânico: "Precisamos de mais sanções contra a Rússia. Precisamos de mais armas".

O líder britânico assegurou que a descoberta de numerosos corpos de civis em cidades ucranianas que estiveram ocupadas por tropas russas "manchou permanentemente" a reputação do presidente russo, Vladimir Putin.

Ao menos dois corpos foram encontrados na entrada da tubulação de esgoto de um posto de gasolina nos arredores de Kiev neste domingo, constatou um jornalista da AFP.

Uma mulher se aproximou, olhou para o interior antes de cair para trás após reconhecer o corpo do filho pelos sapatos. "Meu filho, meu filho!", exclamou.

Seis semanas após o início da invasão russa, Moscou se concentra agora no leste e no sudeste da Ucrânia, depois que uma dura resistência frustrou seus planos de tomar a capital, Kiev.

As tropas russas buscam criar uma ligação terrestre entre a península da Crimeia - anexada pela Rússia em 2014 - e os territórios separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, no Donbass.

Neste domingo, o aeroporto de Dnipro, cidade industrial de um milhão de habitantes, que delimita as regiões orientais do país, voltou a ser bombardeado.

"O próprio aeroporto e as infraestruturas próximas foram destruídas. E os mísseis continuam voando", escreveu no Telegram o governador regional, Valentin Reznichenko.

O prefeito da cidade de Lysychansk (leste), Oleksandr Zaika, pediu no sábado que os moradores deixem a cidade.

"Tornou-se muito difícil (permanecer) na cidade, os projéteis já estão rasgando o céu", declarou Zaika por vídeo. Embora a cidade disponha de ajuda humanitária, "isso não significa que poderá salvar sua vida se chegar um projétil inimigo", acrescentou.

A menos duas pessoas morreram em um bombardeio na cidade de Kharkhiv, informou neste domingo o governador Oleg Sinegubov pelo Facebook, reportando que em 24 horas houve 66 bombardeios.

"O exército russo continua em uma guerra contra os civis na falta de vitórias no front", afirmou.

Uma campanha internacional de arrecadação de fundos para ajudar os ucranianos refugiados ou deslocados pela invasão reuniu 10,1 bilhões de euros (11 bilhões de dólares), informou neste sábado em Varsóvia a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Em outro sinal do apoio ocidental à Ucrânia, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou que a aliança militar está preparando um plano para ter uma força permanente em suas fronteiras para prevenir qualquer agressão da Rússia.

"O que estamos vendo agora é uma nova realidade, há uma nova normalidade para a segurança europeia", afirmou em entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph.

