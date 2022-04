Ex-promotor suíço diz ter recebido ameaças de serviço secreto sérvio

Um ex-promotor suíço famoso por várias investigações internacionais, inclusive uma sobre o tráfico de órgãos em Kosovo, denunciou neste domingo (10) ter recebido ameaças de morte dos "círculos de inteligência sérvios" e que vive sob proteção policial.

"Em 8 de dezembro de 2020, recebi um telefonema da polícia, que me informou que estava ameaçado de morte e que me poriam imediatamente sob alta proteção policial", disse Dick Marty, segundo trechos de um programa que será emitido no domingo pelo canal suíço RTS.

A promotoria confirmou à AFP que foram registradas "sérias ameaças" contra Marty e que foram adotadas "amplas medidas" para protegê-lo.

"A ameaça provém de alguns elementos dos serviços de inteligência sérvios, que pediram a máfias, pistoleiros, que me liquidassem para culpar os kosovares", contou Marty à RTS.

Marty, ex-relator do Conselho da Europa e promotor do cantão suíço de Tessin, conduziu investigações sobre centros de detenção secretos da CIA na Europa e sobre supostos crimes cometidos pelo Exército de Libertação do Kosovo.

Esta milícia separatista, que lutou pela independência do Kosovo, é acusada de traficar órgãos de prisioneiros no fim da década de 1990, a maioria sérvios.

