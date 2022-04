Chile vai reabrir fronteiras terrestres com Argentina, Peru e Bolívia

O Chile abrirá em 1º de maio todas as fronteiras terrestres do país que permaneciam fechadas como medida preventiva devido à pandemia, informou o governo neste domingo (10) por meio de um comunicado.

"O Ministério do Interior e Segurança Pública, junto com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Saúde da República do Chile, confirmam a abertura de todas as passagens de fronteira terrestre a partir do próximo dia 1º de maio de 2022", disse o ministério em sua conta no Twitter.

No mesmo documento, precisou que na próxima terça-feira, 12 de abril, serão anunciadas as "medidas específicas do ponto de vista sanitário" que serão implementadas para uma travessia de fronteira adequada.

As fronteiras foram fechadas em 17 de março de 2020, após registrarem os primeiros casos de covid-19 no país. Com o controle da pandemia e o processo de vacinação, o Chile fez uma abertura gradual.

Desde novembro de 2021, está aberta a fronteira aérea. Primeiro, através do aeroporto de Santiago e, posteriormente, os voos foram retomados em mais três terminais aéreos (Antofagasta e Iquique no norte e Punta Arenas no sul).

Em 22 de dezembro foram abertas as cinco primeiras passagens de fronteira com a Argentina.

Com o anúncio deste domingo, as conexões terrestres com a Bolívia e o Peru no norte, no deserto do Atacama, estarão novamente disponíveis.

Nos últimos dois anos, essas áreas registraram um alto fluxo de migrantes irregulares para o Chile, principalmente cidadãos venezuelanos.

