Tottenham e Chelsea goleiam; Arsenal e Manchester United perdem

Arsenal e Manchester United foram derrotados e perderam pontos importantíssimos na luta pela 'zona da Champions', neste sábado pela 32ª rodada da Premier League, em um dia marcado pela goleada do Chelsea sobre o Southampton (6-0) e do Tottenham sobre o Aston Villa (4-0).

A última posição que dá acesso à Liga dos Campeões vai continuar nesta rodada sendo ocupada pelo Tottenham (4º), após a sua vitória. O Arsenal, que se mantinha firme no G4, passa por uma queda no momento mais inoportuno da temporada, enquanto o United ainda não consegue encontrar a regularidade necessária para atingir seu objetivo.

Os 'Spurs' fecharam os jogos da Premier League deste sábado, cientes do que seus concorrentes haviam feito pouco antes. A boa fase da dupla Harry Kane-Son Heung-min castigou excessivamente o Aston Villa que em nenhum momento deixou de procurar o gol.

O sul-coreano abriu o placar logo no início da partida, aos 3 minutos. O resultado se manteve assim até o intervalo e tendo em vista as chances dos donos da casa, nada parecia indicar que os donos da casa sofreriam uma goleada. Mais uma vez, nos primeiros minutos do segundo tempo, Dejan Kulusevski (50) ampliou para o Tottenham.

Com uma assistência magistral, Harry Kane deixou Son cara a cara e o sul-coreano não falhou (66). Cinco minutos depois, Son fechou seu hat-trick (71) garantindo assim sua equipe na quarta posição.

O Arsenal (5º), que vinha de uma dura derrota por 3 a 0 para o Crystal Palace (9º) na segunda-feira, voltou a perder neste sábado (2-1), na visita do Brighton (11º) ao Emirates Stadium.

A equipe do litoral sul da Inglaterra vinha de 7 jogos sem vencer (6 derrotas e um empate) e não marcava um gol havia um mês (derrota de 2 a 1 fora de casa para o Newcastle em 5 de março).

No entanto, o belga Leandro Trossard primeiro (aos 28 minutos) e Enock Mwepu depois (67) marcaram dois gols que silenciaram a torcida dos 'Gunners'.

"Foi uma semana difícil, especialmente hoje porque queríamos uma reação", disse Mikel Arteta à BBC.

Um gol de Gabriel Martinelli (45+1) poderia ter igualado o placar pouco antes do intervalo, mas foi anulado por impedimento. O norueguês Martin Odegaard diminuiu no fim (89) mas era tarde demais para conseguir marcar ao menos um ponto.

O Manchester United (7º), que também briga por vagas europeias, mas com menos margem de erro, foi derrotado por 1 a 0 no Everton (17º) que luta na parte inferior da tabela.

Apesar de não terem criado muito perigo, os Toffees mostraram pelo menos mais determinação do que o seu adversário e aproveitaram sua primeira aproximação à área do United para marcar o único gol do jogo, um chute de longe de Anthony Gordon ligeiramente desviado por Harry Maguire (27).

"Dependemos de outros resultados, mas enquanto continuarmos sem vencer nossos jogos, nunca teremos um bom resultado das outras equipes", disse o técnico interino no site dos 'Red Devils' sobre as chances de sua equipe de se classificar para os torneios europeus.

Os 'Toffees' na luta para permanecer na elite seguem em 17º, mas abrem uma pequena vantagem (4 pontos com um jogo a mais) sobre o primeiro time da zona da rebaixamento, o Burnley, que os havia vencido na semana passada (3-2).

O clube de Liverpool tenta se manter na primeira divisão do futebol inglês, onde está desde 1954.

O Chelsea, acomodado na 3ª posição e sem ser ameaçado, descarregou sua frustração sobre o Southampton (13º) após as últimas derrotas no campeonato inglês por 4-1 diante do Brentford (15º) e na Liga dos Campeões na quarta-feira contra o Real Madrid (3-1).

Com gols de Marcos Alonso (8), Mason Mount (16 e 54), Timo Werner (21 e 49) e Kai Havertz (31), os 'Blues' mostraram força contra um adversário menor, em uma vitória que os ajudou a recuperar otimismo e moral antes da decisiva partida de volta das quartas-de-final da Liga dos Campeões, na terça-feira, no Santiago Bernabéu.

"O desempenho mudou, o compromisso e a disciplina", disse o técnico do Chelsea à BBC, referindo-se aos dois últimos resultados.

"É assim que queremos jogar e finalmente encontramos a resposta, vocês podem ver isso no placar."

Na parte inferior da tabela, o Leeds (16º) venceu o Watford (19º) por 3 a 0 e já acumula quatro jogos consecutivos sem perder, nos quais vem conquistando pontos importantes para evitar o rebaixamento.

Os gols de Raphinha (21), Rodrigo Moreno (73) e Jack Harrison (85) não encontraram nenhuma resistência por parte dos 'Hornets', em sérias dificuldades para conseguir a permanência.

-- Jogos da 32ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Newcastle - Wolverhampton 1 - 0

- Sábado:

Everton - Manchester United 1 - 0

Southampton - Chelsea 0 - 6

Watford - Leeds 0 - 3

Arsenal - Brighton 1 - 2

Aston Villa - Tottenham 0 - 4

- Domingo:

(10h00) Brentford - West Ham

Leicester - Crystal Palace

Norwich City - Burnley

(12h30) Manchester City - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 73 30 23 4 3 70 18 52

2. Liverpool 72 30 22 6 2 77 20 57

3. Chelsea 62 30 18 8 4 64 23 41

4. Tottenham 57 31 18 3 10 56 37 19

5. Arsenal 54 30 17 3 10 45 36 9

6. West Ham 51 31 15 6 10 51 40 11

7. Manchester United 51 31 14 9 8 49 42 7

8. Wolverhampton 49 32 15 4 13 33 28 5

9. Crystal Palace 37 30 8 13 9 42 38 4

10. Leicester 37 28 10 7 11 43 47 -4

11. Brighton 37 31 8 13 10 28 37 -9

12. Aston Villa 36 31 11 3 17 42 46 -4

13. Southampton 36 31 8 12 11 37 52 -15

14. Newcastle 34 31 8 10 13 34 54 -20

15. Brentford 33 31 9 6 16 37 48 -11

16. Leeds 33 32 8 9 15 38 68 -30

17. Everton 28 30 8 4 18 33 52 -19

18. Burnley 24 29 4 12 13 25 42 -17

19. Watford 22 31 6 4 21 29 60 -31

20. Norwich City 18 30 4 6 20 18 63 -45

