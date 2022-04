Rebeldes capturam aldeias no leste da República Democrática do Congo após confrontos

Rebeldes do grupo M23 capturaram várias aldeias no leste da República Democrática do Congo, após confrontos com tropas do governo na região leste de Rutshuro, apontaram fontes locais neste sábado (9).

Combates intensos eclodiram em torno do Parque Nacional de Virunga, um Patrimônio Mundial da Unesco e lar dos gorilas-das-montanhas, disse uma fonte da reserva.

"Os rebeldes do M23 ocupam Gisiza, Gasiza, Bugusa, Bikende-Bugusa, Kinyamahura, Rwambeho, Tshengerero, Rubavu e Basare" e ainda controlam Runyoni e Tchanzu, disse Nestor Bazirake, porta-voz de um grupo de aldeias da região.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As forças governamentais controlavam Bunagana e a ponte de Ruanguba, disse a fonte à AFP, mas a população local já havia fugido para Uganda ou regiões vizinhas na RD Congo.

Não foi possível obter uma declaração de fontes militares ou autoridades regionais.

Os combates entre rebeldes e soldados se intensificaram na quarta-feira, após vários dias de calmaria. Os confrontos anteriores levaram muitas pessoas a fugir da região.

O M23 nasceu de ex-membros de uma milícia tutsi congolesa que tinha apoio de Ruanda e Uganda.

Ah-hbm/jj/to/mas/dl/ap

Tags