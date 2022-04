PSG atropela Clermont (6-1) com hat-tricks de Neymar e Mbappé

O Paris Saint-Germain deu mais um passo rumo ao título da Ligue 1 neste sábado ao golear o Clermont (17º) por 6 a 1 como visitante pela 31ª rodada do campeonato francês.

Lionel Messi primeiro deu uma assistência para Neymar abrir o placar aos 6 minutos e depois para Kylian Mbappé ampliar (19) garantindo assim uma boa vantagem antes da primeira meia hora de jogo.

Os donos da casa, que em nenhum momento desanimaram, responderam antes do intervalo, depois de um cruzamento para a área da ponta esquerda Jodel Dossou finalizou e diminuiu (42).

Apesar das boas tentativas de tirar a bola dos anfitriões, o nível de ameaças ao gol de Gianluigi Donnarumma nunca chegou a ser preocupante.

Mbappé acabou com as esperanças do Clermont, quando entrou na área, foi derrubado e o árbitro marcou pênalti, que Neymar converteu (71) e com dois chutes, o primeiro após uma jogada individual (74) e o segundo, fazendo seu hat-trick (80) após a terceira assistência de Messi na partida.

Um contra-ataque comandado pelo francês terminou com uma assistência para Neymar também completar seu hat-trick (83).

Com esta nova vitória, o PSG passa a ter 71 pontos, 15 a mais que o Rennes, que está na segunda posição empatado em número de pontos com o Olympique de Marselha, que joga no domingo contra o Montpellier e pode reduzir a diferença em três pontos no momento em que faltam apenas sete jogos para o fim do campeonato.

O Rennes venceu o Reims por 3 a 2 em outro jogo do dia, com dois gols de Benjamin Bourigeaud (39 e 43) e outro de Martin Terrier (58). Os anfitriões diminuíram primeiro com um gol de Maxime Busi (60) e depois com Jens-Lys Cregular (81, de pênalti). Seu companheiro de equipe Moussa Doumbia havia perdido uma penalidade pouco antes (78).

-- Jogos da 31ª rodada do campeonato francês e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Lorient - Saint-Etienne 6 - 2

- Sábado:

Reims - Rennes 2 - 3

Clermont-Ferrand FC - PSG 1 - 6

- Domingo:

(08h00) Bordeaux - Metz

(10h00) Angers - Lille

Brest - Nantes

Monaco - Troyes

(12h05) Lens - Nice

(14h00) Strasbourg - Lyon

(16h00) Olympique de Marselha - Montpellier

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 71 31 22 5 4 70 29 41

2. Rennes 56 31 17 5 9 67 31 36

3. Olympique de Marselha 56 30 16 8 6 49 29 20

4. Strasbourg 51 30 14 9 7 51 32 19

5. Nice 51 30 15 7 8 40 24 16

6. Monaco 47 30 13 8 9 45 31 14

7. Lille 47 30 12 11 7 38 35 3

8. Nantes 45 30 13 6 11 39 33 6

9. Lyon 45 30 12 10 8 43 39 4

10. Lens 44 30 12 8 10 45 40 5

11. Montpellier 41 30 12 5 13 44 42 2

12. Brest 38 30 10 8 12 38 44 -6

13. Reims 36 31 8 12 11 34 35 -1

14. Angers 32 30 8 8 14 34 44 -10

15. Troyes 32 30 8 8 14 28 42 -14

16. Lorient 31 31 7 10 14 31 50 -19

17. Clermont-Ferrand FC 28 31 7 7 17 31 60 -29

18. Saint-Etienne 27 31 6 9 16 33 61 -28

19. Metz 23 30 4 11 15 27 54 -27

20. Bordeaux 23 30 4 11 15 38 70 -32

