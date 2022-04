NOTÍCIA PRINCIPAL

Zelensky pede 'resposta mundial firme' após massacre de civis em Kramatorsk

KIEV:

Zelensky pede 'resposta mundial firme' após massacre de civis em Kramatorsk

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu "uma resposta mundial firme" e não apenas uma condenação, após o bombardeio mortal de sexta-feira contra uma estação ferroviária em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, onde muitos civis tentavam fugir de uma iminente operação russa de grande envergadura.

BORODIANKA, Ucrânia:

A busca dolorosa por entes queridos desaparecidos em uma Borodianka em ruínas

Com os olhos avermelhados pelo cansaço e as lágrimas, Antonina olha fixamente para a escavadeira que revira os escombros de um prédio em Borodianka, cidade próxima a Kiev, transformada em um campo em ruínas pelos bombardeios russos.

PARIS:

O que se sabe sobre a dívida russa e a classificação de 'não pagamento seletivo'

A Rússia se aproxima de um "default" geral depois de não ter conseguido honrar uma dívida em dólares esta semana, o que levou a agência de classificação de risco S&P a declarar neste sábado (9) que o país está em uma situação de "não pagamento seletivo".

KRAMATORSK, Ucrânia:

Retirada de civis em Kramatorsk continua após bombardeio mortal

A retirada dos civis pelos caminhos de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, seguiu, neste sábado (9), um dia depois que um bombardeio contra a estação de trens deixou mais de 50 mortos.

PARIS:

França reflete antes de votar em presidenciais com resultado incerto

Após uma campanha atípica, marcada pela guerra na Ucrânia, os franceses refletem antes de votar neste domingo (10) no primeiro turno das eleições presidenciais, que têm o atual presidente, Emmanuel Macron (centro), e Marine Le Pen (extrema direita) como favoritos.

JENIN, Territórios Palestinos:

Palestino morre em operação do exército israelense em campo de refugiados de Jenin

Um palestino morreu e vários ficaram feridos, neste sábado (9), em tiroteios registrados durante uma operação do exército israelense no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, de onde era procedente o autor do ataque de quinta-feira em Tel Aviv, informaram fontes militares e palestinas.

RIADE:

Arábia Saudita vai permitir um milhão de peregrinos em Meca em julho

A Arábia Saudita anunciou, neste sábado (9), que vai permitir um milhão de muçulmanos do mundo inteiro participar da peregrinação deste ano a Meca, o que abrirá as portas a fiéis estrangeiros, pela primeira vez, desde o início da pandemia de Covid-19.

PEQUIM:

Sistema de saúde chinês enfrenta desafios com surto da variante ômicron

A China se encontra diante do pior surto de Covid-19 da pandemia, que levou as autoridades a confinar milhões de habitantes e a preparar leitos para hospitalizações de emergência, pondo sob pressão o sistema de saúde, especialmente em Xangai.

WASHINGTON:

Primeira missão privada ao espaço se acopla à ISS

A primeira missão totalmente privada chegou à Estação Espacial Internacional (ISS) na manhã deste sábado com uma tripulação de quatro membros da empresa Axiom Space.

PARIS:

Astrônomos descobrem a galáxia mais longínqua já detectada

Os astrônomos estão emocionados: a galáxia mais longínqua já detectada, surgida no universo primitivo há 13,5 bilhões de anos, foi descrita em um estudo, cujos resultados devem ser confirmados com observações mais detalhadas.

MELBOURNE:

Acompanhamento GP da Austrália

PARIS:

Acompanhamento dos campeonatos europeus de futebol

