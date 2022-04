Inter de Milão vence Hellas Verona (2-0) e cola no líder Milan; Juve derrota Cagliari

A Inter de Milão, impulsionada pela vitória da semana passada sobre a Juventus, voltou a triunfar neste sábado (2-0), desta vez sobre o Hellas Verona, pela 32ª rodada da Serie A, e com esse resultado colocou pressão sobre Milan e Napoli, seus concorrentes diretos pelo 'Scudetto'.

Com o mesmo número de jogos disputados (31), antes dos duelos Napoli-Fiorentina e Torino-Milan neste domingo, os três primeiros colocados do 'Calcio' estão a apenas um ponto de diferença.

O Milan é o líder antes de domingo, com um ponto de vantagem sobre Inter e Napoli.

A Juventus (4º), com um jogo a mais do que as três equipes que o precedem na tabela, venceu o Cagliari (17º) por 2 a 1 no último jogo deste sábado, e ficou provisoriamente cinco pontos atrás do Milan.

Nicolo Barella (22 minutos) e Edin Dzeko (30), ambos com assistências de Ivan Perisic, garantiram à Inter uma vitória confortável, numa tarde em que o argentino Lautaro Martínez não jogou por cumprir suspensão.

Apesar de um calendário inicialmente mais favorável do que os de seus dois rivais pelo título, Simone Inzaghi e seus jogadores se mostraram cautelosos diante do Verona (9º), uma das duas únicas equipes do 'Top 10' que ainda restam no restante da temporada. A outra será a Roma.

"Ultimamente, os resultados não vinham e isso pesava sobre nós mentalmente, não estávamos jogando como costumávamos jogar", admitiu Inzhagi após a partida.

"Mas hoje fizemos o jogo que tinha de ser disputado para dar continuidade à importante vitória que conseguimos em Turim", salientou.

A Inter controlou a situação neste sábado desde o início, graças sobretudo a uma primeira meia hora dinâmica, que lembrou a equipe do início deste 2022, antes de desacelerar em fevereiro.

Perisic primeiro aproveitou um passe errado no meio para escapar pela ponta esquerda e dar uma assistência perfeita para Barella, na segunda trave, abrir o placar aos 22 minutos.

Aos 30, os jogadores do Verona se esqueceram de Dzeko, que empurrou livre para o fundo da rede em uma cobrança de escanteio que Perisic havia desviado na primeira trave.

Esses dois gols antes do intervalo foram protegidos por uma boa atuação do goleiro Samir Handanovic, que foi especialmente providencial na defesa diante de uma tentativa do argentino Gio Simeone (32).

O próprio Simeone (60) e Ivan Ilic (83) continuaram tentando colocar sua equipe no jogo, mas sem sucesso.

Pela Inter, Danilo D'Ambrosio perdeu o que teria sido o terceiro gol aos 73 minutos, mas a vitória dos 'nerazzurri' não esteve ameaçada em momento algum.

A Inter conseguiu dois triunfos consecutivos no campeonato, algo que não conquistava havia três meses.

"Em fevereiro e março, os resultados não foram positivos. Mas não acabou, ainda estamos aí. Temos que continuar como hoje", disse Perisic ao DAZN após esta vitória.

Já a Juventus venceu o Cagliari por 2 a 1 com direito a virada.

O brasileiro João Pedro colocou a equipe da Sardenha na frente aos 10 minutos, mas a 'Vecchia Signora' venceu graças ao holandês Matthijs De Ligt (45) e ao sérvio Dusan Vlahovic (75).

Este último, a contratação de maior destaque da 'Juve' no mercado de janeiro, foi mais uma vez decisivo. Ele foi lançado em profundidade pelo argentino Paulo Dybala, antes de marcar o gol da vitória.

Vlahovic lidera sozinho a artilharia desta Serie A, com 22 gols, agora com um a mais que Ciro Immobile (Lazio), que marcou 21.

"Foi um jogo importante para manter nossa vantagem sobre a Roma (5ª). Haviamos sofrido um golpe psicológico ao perder para a Inter (no último fim de semana) e vendo o Scudetto se esvair", disse o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri.

Na primeira partida deste sábado, Empoli (13º) e Spezia (15º) empataram em 0 a 0.

--- Jogos da 31ª rodada da Serie A e classificação:

- Sábado:

Empoli - Spezia 0 - 0

Inter - Hellas Verona 2 - 0

Cagliari - Juventus 1 - 2

- Domingo:

(07h30) Genoa - Lazio

(10h00) Napoli - Fiorentina

Sassuolo - Atalanta

Unione Venezia - Udinese

(13h00) Roma - Salernitana

(15h45) Torino - Milan

- Segunda-feira:

(15h45) Bologna - Sampdoria

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 67 31 20 7 4 56 29 27

2. Inter 66 31 19 9 3 65 24 41

3. Napoli 66 31 20 6 5 56 23 33

4. Juventus 62 32 18 8 6 49 28 21

5. Roma 54 31 16 6 9 51 35 16

6. Lazio 52 31 15 7 9 60 46 14

7. Atalanta 51 30 14 9 7 52 34 18

8. Fiorentina 50 30 15 5 10 49 38 11

9. Hellas Verona 45 32 12 9 11 56 49 7

10. Sassuolo 43 31 11 10 10 56 51 5

11. Torino 38 30 10 8 12 35 30 5

12. Bologna 34 30 9 7 14 32 44 -12

13. Empoli 34 32 8 10 14 41 56 -15

14. Udinese 33 29 7 12 10 41 47 -6

15. Spezia 33 32 9 6 17 32 54 -22

16. Sampdoria 29 31 8 5 18 39 52 -13

17. Cagliari 25 32 5 10 17 30 61 -31

18. Unione Venezia 22 30 5 7 18 25 55 -30

19. Genoa 22 31 2 16 13 23 48 -25

20. Salernitana 16 29 3 7 19 22 66 -44

./bds/bur-alu/dr/aam

