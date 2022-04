Cristiano Ronaldo pede desculpas por jogar no chão celular de torcedor

Cristiano Ronaldo pediu desculpas neste sábado por ter derrubado o telefone de um torcedor no chão ao bater na sua mão quando ele estava saindo de campo, após a derrota do Manchester United para o Everton (1-0) em Goodison Park, em jogo da Premier League.

"Nunca é fácil lidar com emoções em momentos tão difíceis como os que estamos passando", escreveu o português no Instagram, depois de as imagens do incidente terem sido divulgadas nas redes sociais.

"Ainda assim, temos sempre de ser respeitosos, pacientes e dar o exemplo para os mais jovens que amam o jogo bonito. Quero pedir desculpa pela minha reação e, se possível, gostaria de convidar o torcedor para ver um jogo em Old Trafford como sinal de fair-play e desportivismo", acrescentou.

Após a derrota, o Manchester United está em sétimo, a seis pontos das posições que classificam para a próxima edição da Liga dos Campeões.

