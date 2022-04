Coronavírus: Peru decreta situação de emergência no setor de turismo até 31/12

O governo do Peru decretou, até 31 de dezembro de 2022, estado de emergência no setor de turismo, devido aos efeitos gerados pela covid-19 no país. A informação foi publicada no diário oficial "Um homem peruano".

Segundo o ministro de Comércio Exterior e Turismo do Peru, Roberto Sánchez, o plano de emergência visa estabelecer medidas setoriais para mitigar a grave crise que o turismo atravessa em consequência da pandemia, bem como propor e apoiar diferentes regulamentações, junto das entidades competentes, com base em medidas de resgate financeiro, apoio econômico, facilitação do turismo, promoção do investimento em turismo e promoção turística.

"Daremos prioridade a medidas financeiras e econômicas urgentes que beneficiem os empresários do turismo em todo o país, impulsionaremos os investimentos público-privados no turismo e fortaleceremos as ações de facilitação e promoção do turismo", disse o ministro.

Panamá

O Panamá registrou neste sábado, 254 casos e duas mortes por covid-19. Em dois anos de pandemia, o número de infecções subiu para 766.758 e de mortes para 8.176, aponta o relatório diário do Ministério da Saúde. Até o momento, o Panamá tem 2.287 casos ativos e 756.295 pessoas curadas da doença. (Com agências internacionais).

