Comunicado do Business Wire :Rhizen Pharmaceuticals AG

A Rhizen Pharmaceuticals AG (Rhizen), uma empresa biofarmacêutica com foco em oncologia e inflamação em estágio clínico, e também uma empresa privada com sede na Suíça, anunciou a divulgação de dados sobre o seu PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) e DHODH (DiHydro Orotate DeHydrogenase) em estágio clínico diferenciado de próxima geração na Reunião Anual da Associação Americana para Pesquisa do Câncer (AACR) de 2022. As apresentações de cartazes da Rhizen descrevem a caracterização pré-clínica e os recursos diferenciados de seu novo inibidor de PARP (RP12146) e os dados pré-clínicos que apoiam o amplo posicionamento de seu inibidor de DHODH (RP7214) na LMA.

A Rhizen indicou anteriormente que o programa PARP havia demonstrado um IND (Investigational New Drug, Novo medicamento em investigação) diferenciado, que permitia a segurança pré-clínica. Os dados pré-clínicos adicionais apresentados no AACR 2022 sugerem que essa segurança diferenciada pode ser devido à menor distribuição de RP12146 na medula óssea e, concomitantemente, menor toxicidade hematológica."Acreditamos que o diferencial de segurança do RP12146 nos permitiu progredir com mais eficiência no estudo de escalonamento da dose. Além disso, os dados emergentes do estudo de escalonamento de dose de fase 1 em andamento são encorajadores e confirmam o engajamento intenso do alvo e a segurança observada até agora. Acreditamos que esta diferenciação, conforme se traduz mais plenamente na clínica, pode nos permitir explorar todo o potencial da inibição de PARP em todas as indicações, dada a janela terapêutica potencialmente ampla do RP12146", disse Swaroop Vakkalanka, fundador e diretor executivo (CEO) da Rhizen Pharma.

A Rhizen indicou que seu inibidor de DHODH, o RP7214, tem atividade intensa como agente único na indução de volume e redução de tamanho do tumor e diferenciação de blastos de LMA consistente com seu mecanismo de ação. O RP7214 também potencializa a atividade do padrão de tratamento de agentes LMA, como a citarabina, o venetoclax e a azacitidina.Swaroop acrescentou que: "Iniciamos um estudo de fase 2 para explorar o RP7214 em combinação com a azacitidina em pacientes com LMA (leucemia mieloide aguda), LMMC (leucemia mielomonocítica crônica) e SMD (síndrome mielodisplásica) recidivados/refratários. O potencial de inibição de DHODH como modalidade terapêutica na LMA permanece não cumprido e esperamos que o RP7214 possa eventualmente realizar esse potencial. Acreditamos que pacientes idosos inelegíveis para os cenários de quimioterapia de primeira linha e de manutenção representam áreas de necessidades não atendidas que o RP7214 pode abordar."

Os detalhes sobre os cartazes da Rhizen Pharma na AACR são os seguintes:

-- Número do resumo: 1762 Título: Activity of RP7214, a novel, selective, and potent small molecule inhibitor of DHODH, in AML Sessão: Small Molecule Therapeutic Agents Número do cartaz: 5492

-- Número do resumo: 1766 Título: Activity of RP12146, a novel, selective, and potent small molecule inhibitor of PARP 1/2, in solid tumors Sessão: Small Molecule Therapeutic Agents Número do cartaz: 5493

Sobre a Rhizen Pharmaceuticals AG:

A Rhizen Pharmaceuticals é uma empresa biofarmacêutica inovadora em estágio clínico com foco na descoberta e desenvolvimento de novas terapias para oncologia e inflamação. Desde seu estabelecimento em 2008, a Rhizen criou uma linha diversificada de candidatos a medicamentos patenteados, visando diversos tipos de câncer e vias celulares associadas ao sistema imunológico.

A Rhizen possui experiência comprovada no espaço do modulador PI3K com a descoberta de nosso primeiro PI3K? & CK1? ativo Umbralisib, desenvolvido e comercializado com sucesso em linfoma de zona marginal (LZM) e linfoma folicular (LF) por nossa parceria licenciada TG Therapeutics (TGTX) nos EUA. A Rhizen também está desenvolvendo o Tenalisibe, um inibidor PI3K-?/? e SIK3 duplo exclusivo com um perfil de segurança robusto e atividade promissora em indicações de câncer de mama metastático e linfoma de células T. Por trás destes ativos, a Rhizen possui uma ampla linha de produtos em oncologia e inflamação que abrange desde a descoberta até os estágios de desenvolvimento clínico.

A Rhizen tem sede em Basel, Suíça. Para mais informação, acesse https://www.rhizen.com/

Contato

Rhizen Pharmaceuticals AG - Contato: Samyukta Bhagwati Gerente, Assuntos Corporativos e Comunicações Rhizen Pharmaceuticals AG. Telefone: +41 32 580 0113 E-mail: [email protected]

