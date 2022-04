Bayern sofre mas vence Augsburg em casa (1-0) com gol de Lewandowski

O Bayern de Munique sofreu muito mais do que o esperado, mas conseguiu vencer o clássico contra o Augsburg, a quem derrotou por 1 a 0, neste sábado, pela 29ª rodada da Bundesliga, e com esse resultado manterá uma vantagem de nove pontos sobre o Borussia Dortmund.

A equipe amarela, segunda na tabela, havia se aproximado provisoriamente ficando a seis pontos depois de vencer o Stuttgart por 2 a 0 fora de casa na sexta-feira.

Robert Lewandowski, o grande destaque ofensivo do Bayern, foi o responsável por tirar o zero do placar no jogo deste sábado na Allianz Arena. Para isso ele precisou converter um pênalti na reta final (82), que foi marcado após um toque de mão de um zagueiro.

O astro polonês aumenta assim seu domínio na artilharia do campeonato alemão, onde é o líder isolado, agora com 32 gols, doze à frente do segundo colocado, o tcheco Patrick Schick (Bayer Leverkusen), que marcou 20.

Mas, acima de tudo, conseguiu dar alguma tranquilidade ao Bayern ao manter o Borussia Dortmund a uma grande distância, com quem a sua equipe ainda tem de disputar o 'Klassiker' entre os dois, no dia 23 de abril.

Um tropeço diante do Augsburg teria provocado nervosismo no gigante bávaro, que esta semana já sofreu um sério revés ao perder por 1 a 0 para o Villarreal, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Bayern volta a jogar no seu estádio na terça-feira, na partida de volta contra o time espanhol, contra o qual precisa reverter o resultado para continuar sonhando com a reconquista do trono europeu.

No jogo de sábado, o Bayern deixou uma imagem negativa no primeiro tempo e foi mais ambicioso no segundo, após várias substituições.

-- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Stuttgart - Borussia Dortmund 0 - 2

- Sábado:

Bayern de Munique - Augsburg 1 - 0

Wolfsburg - Arminia Bielefeld 4 - 0

Greuther Furth - B. Moenchengladbach 0 - 2

Colônia - Mainz 3 - 2

Hertha Berlim - 1. FC Union Berlin

- Domingo:

(10h30) Bochum - Bayer Leverkusen

(12h30) Eintracht Frankfurt - Freiburg

(14h30) RB Leipzig - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 69 29 22 3 4 86 29 57

2. Borussia Dortmund 60 29 19 3 7 70 42 28

3. Bayer Leverkusen 51 28 15 6 7 68 42 26

4. RB Leipzig 48 28 14 6 8 61 31 30

5. Freiburg 45 28 12 9 7 44 33 11

6. Hoffenheim 44 28 13 5 10 50 42 8

7. Colônia 43 29 11 10 8 41 43 -2

8. 1. FC Union Berlin 41 28 11 8 9 34 38 -4

9. Eintracht Frankfurt 39 28 10 9 9 39 38 1

10. Mainz 38 29 11 5 13 43 36 7

11. B. Moenchengladbach 37 29 10 7 12 41 52 -11

12. Bochum 35 28 10 5 13 30 40 -10

13. Wolfsburg 34 29 10 4 15 33 45 -12

14. Augsburg 32 29 8 8 13 34 46 -12

15. Stuttgart 27 29 6 9 14 36 53 -17

16. Arminia Bielefeld 26 29 5 11 13 23 43 -20

17. Hertha Berlim 26 28 7 5 16 30 62 -32

18. Greuther Furth 16 29 3 7 19 24 72 -48

