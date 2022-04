Wall Street fecha sem tendências definidas, mas encerra semana em queda

A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas nesta sexta-feira (8), com o Dow Jones no azul e o setor tecnológico afetado pela perspectiva de um forte ajuste monetário do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O índice Dow Jones fechou em alta 0,40% a 34.721,12 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 1,34% a 13.711 pontos, e o S&P 500 recuou 0,26% a 4.488,39.

Na semana, os três índices principais da bolsa nova-iorquina fecharam no vermelho, com uma queda de quase 4% para o Nasdaq, 1,13% para o S&P 500 e 0,28% para o Dow Jones.

"As ações americanas fecharam díspares durante o dia, mas encerraram a primeira semana do novo trimestre em queda", resumiram os analistas da Schwab.

"Mal-estar e apreensão pareceram dominar esta sessão relativamente calma durante a qual os investidores continuaram refletindo as consequências potenciais de um ciclo de ajuste monetário muito agressivo por parte do banco central americano (Fed)", acrescentaram.

Esta perspectiva de ajuste de taxas nos Estados Unidos, o conflito na Ucrânia e os confinamentos pela covid na China ofuscam as perspectivas econômicas, observaram os analistas da Wells Fargo.

Somou-se a estas preocupações informação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, que revelou que os preços das matérias-primas dispararam quase 13% em março, um aumento mensal recorde.

"No geral, não esperamos que este ajuste monetário rápido leve a uma recessão" nos Estados Unidos, disse Paul Ashworth, da Capital Economics.

"Mas se as condições financeiras se ajustarem mais fortemente, com um aumento maior dos custos para os empréstimos e/ou do dólar, então uma leve recessão não estaria descartada", afirmou.

Os rendimentos dos bônus do Tesouro a dez anos se mantiveram em alta nesta sexta a 2,70% frente a 2,65% na quinta, um máximo em três anos.

O dólar, por sua vez, atingiu o nível mais alto em um mês perante o euro.

"Os investidores trocaram suas ações tecnológicas por valores mais defensivos como a energia, os bancos, a saúde ou as matérias-primas", explicou Edward Moya, da Oanda.

Assim, entre os valores do dia, a Tesla recuou 3% a 1.025 dólares; o Twitter perdeu 3,75% a 46,23 dólares; A Amazon caiu 2,11% e a Google (Alphabet), 1,80%.

Os títulos de fabricantes de microchips, que subiram nos últimos meses pelos problemas de abastecimento, continuam caindo após os comentários desfavoráveis dos analistas: a Nvidia caiu 4,50%, AMD 2,62% e Micron Technology 1,42%.

