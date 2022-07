Ucrânia: ataque à estação de trem de Kramatorsk deixa quase 40 mortos

Pelo menos 39 civis morreram, e outros 100 ficaram feridos, nesta sexta-feira (8), em um ataque com foguetes contra a estação de Kramatorsk, cidade do leste da Ucrânia, onde centenas de pessoas aguardavam um trem para deixar a região.

Kramatorsk é a capital do Donbass, ainda sob controle ucraniano.

Este foi um dos mais sangrentos ataques destas seis semanas de conflito e se dá em um momento de grande indignação internacional com recém-descobertas atrocidades cometidas na Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, classificou o ataque desta sexta como um ato de "maldade sem limites" por parte da Rússia.

Para o diretor da empresa ferroviária ucraniana Ukrzaliznytsia, Oleksander Kamyshin, foi "um ataque deliberado".

Em Moscou, o Ministério da Defesa negou, contudo, ser o autor do ataque e denunciou uma "provocação" por parte de Kiev.

"Todas as declarações dos representantes do regime nacionalista em Kiev sobre o suposto 'ataque com foguete' realizado pela Rússia em 8 de abril na estação de trem da cidade de Kramatorsk são uma provocação e são absolutamente falsas", declarou o Ministério, conforme comunicado divulgado pela agência de notícias RIA Novosti.

"O objetivo deste ataque orquestrado pelo regime de Kiev contra a estação de trem de Kramatorsk era impedir que a população civil deixasse a cidade para poder usá-la como escudo humano", denunciou.

"Ressaltamos, de maneira particular, que os mísseis táticos Tochka-U, cujos fragmentos foram encontrados nos arredores da estação de Kramatorsk e (cujas imagens) foram divulgadas por testemunhas, são usados apenas pelas Forças Armadas ucranianas", completou a nota.

Mais cedo nesta sexta, um repórter da AFP esteve na estação. Naquele momento, centenas de pessoas estavam à espera de um trem para deixar a região, ameaçada por uma ofensiva russa de grande envergadura.

Em frente à estação de Kramatorsk, havia vários carros carbonizados e os restos de um míssil. Por toda a parte, viam-se malas abandonadas, estilhaços de vidro e escombros. O interior da estação estava coberto de sangue, que se espalhava pela rua, devido ao movimento dos corpos.

"Estou procurando meu marido. Estava aqui, mas não consigo encontrá-lo", disse uma mulher, sem coragem de se aproximar dos corpos alinhados do lado de fora da estação.

Há dias, as forças russas concentram suas operações no leste e no sul da Ucrânia, no desejo de criar um corredor entre a Crimeia - ocupada e anexada em 2014 por Moscou - e as regiões separatistas pró-russas de Donetsk e Luhansk, no Donbass ucraniano. Isso obriga milhares de civis a fugir para o oeste e para o norte. Em muitos casos, as retiradas são interrompidas por bombardeios.

"Não é nenhum segredo. A batalha por Donbass será decisiva. O que já vivemos, todo esse horror, pode se multiplicar", alertou o governador de Luhansk, Sergii Gaidai.

Analistas consideram que o presidente russo, Vladimir Putin, quer assumir o controle de Donbass antes do desfile militar de 9 de maio. Data muito importante e simbólica na Rússia, é quando se celebra o fim da Segunda Guerra Mundial.

Em Donetsk, o oficial militar regional Pavlo Kyrylenko disse que três trens foram temporariamente bloqueados por um ataque aéreo russo em uma estação.

"Cada dia é pior e pior. Chovem (bombas) de todos os lados. Não aguento mais", desabafou Denis, um homem magro e pálido que parecia bem mais velho do que seus 40 anos, em Severodonetsk, outra cidade no leste da Ucrânia.

"Quero escapar deste inferno", acrescentou, enquanto esperava sua vez de fugir de ônibus.

Em paralelo, novos relatos de atrocidades surgem em áreas até então ocupadas pelos russos perto de Kiev, dias depois da descoberta de dezenas de cadáveres de civis na cidade de Bucha, às portas da capital. As imagens geraram uma repulsa mundial.

"Começaram a procurar nas ruínas de Borodianka" a noroeste de Kiev, disse Zelensky na noite de quinta-feira.

"É muito mais horrível do que em Bucha. Há, inclusive, mais vítimas dos ocupantes russos", denunciou.

A procuradora-geral ucraniana, Iryna Venediktova, informou que, até agora, 26 corpos foram descobertos nos escombros de dois imóveis e alertou que se trata da "cidade mais destruída da região".

"Apenas a população civil foi alvo dos ataques: não tem nenhuma base militar aqui", escreveu Venediktova, no Facebook.

Também surgiram denúncias de outras áreas, como Obukhovychi, a noroeste de Kiev. Seus habitantes disseram à AFP que eram utilizados como escudos humanos pelos russos.

Na sitiada Mariupol, no sudeste do território, até o responsável pró-Rússia proclamado como o novo "prefeito" reconheceu a morte de 5.000 civis na cidade portuária.

Moscou negou ataques a civis nas zonas sob seu controle, mas as crescentes evidências de suas supostas atrocidades levaram o Conselho de Direitos Humanos da ONU a suspender o país, ontem, deste órgão.

Também na quinta-feira (7), a União Europeia (UE) aprovou uma nova bateria de sanções contra Moscou, que inclui um embargo ao carvão russo e o fechamento dos portos europeus às embarcações russas. Além disso, o bloco decidiu aumentar em 500 milhões de euros o financiamento para entrega de armas à Ucrânia, elevando este total para mais de 1,5 bilhão de euros desde o início da invasão.

Para demonstrar seu apoio à Ucrânia contra a invasão russa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, reúnem-se nesta sexta com o presidente Zelensky, em Kiev.

Mais cedo nesta sexta, Borrell condenou "com firmeza" o ataque de Kramatorsk e acusou a Rússia de querer "fechar as rotas de retirada" de civis.

"Condeno com firmeza o ataque cego desta manhã a uma estação em #Kramatorsk por parte da Rússia, que matou dezenas de pessoas e deixou muitos feridos", tuitou Borrell.

"Trata-se de uma nova tentativa de fechar as rotas de retirada para aqueles que fogem desta guerra injustificada e de causar sofrimento humano", acrescentou.

Na mesma rede social, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que é "horrível ver a Rússia atacar uma das principais estações usadas pelos civis que deixam a região onde a Rússia intensifica seu ataque".

Ainda sobre as sanções, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7) decidiu proibir novos investimentos em setores-chave, restrições às exportações e veto ao carvão russo.

Nesta sexta (8), o Reino Unidos anunciou, por sua vez, sanções às filhas do presidente russo, Vladimir Putin, e à de seu ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, atacando o "luxuoso estilo de vida do círculo próximo ao Kremlin".

Katerina Tikhonova e Maria Vorontsova, filhas de Putin, e Yekaterina Vinokurova, filha de Lavrov, agora estão proibidas de entrarem no Reino Unido, onde seus ativos serão congelados, informou a Chancelaria britânica, que emula medidas similares adotadas por Washington e Bruxelas contra as filhas do presidente russo.

Segundo balanço parcial divulgado hoje pela Comissão Europeia, a UE congelou pelo menos 29,5 bilhões de euros (US$ 32 bilhões) em ativos russos e bielorrussos, no âmbito das sanções impostas pela guerra na Ucrânia.

As repercussões do conflito se fazem sentir no mundo todo.

Nesta sexta, a Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura (FAO) anunciou que os preços mundiais dos alimentos alcançaram, em março, "um nível nunca registrado", devido à guerra.

