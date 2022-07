Plenário da Corte-IDH decide contra libertação de Fujimori

O Plenário da Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu nesta sexta-feira (8) uma resolução na qual ordena ao Peru "se abster de implementar" uma sentença que permitiria a libertação do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-200), que cumpre desde 2009 pena de 25 anos por crimes contra os direitos humanos.

Segundo a resolução da Corte-IDH, a decisão do Tribunal Constitucional do Peru de restituir um indulto concedido ao ex-presidente, "não efetuou uma ponderação que levasse em conta o efeito que o indulto por graves violações aos direitos humanos tem no direito de acesso à justiça das vítimas e seus familiares".

