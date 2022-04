Número de mortos em ataque a estação de trem no leste da Ucrânia sobe para 50

A empresa ferroviária estatal da Ucrânia estima que ao menos 50 pessoas morreram e outras 98 ficaram feridas durante ataque com mísseis a uma estação de trem em Kramatorsk, cidade localizada no Leste do pais. O ataque ocorreu nesta sexta-feira, dia 8.

O número de mortos inicial era de 39, mas o governador da região, Pavlo Kirilenko, atualizou a informação para 50 mortos, dos quais 12 morreram no hospital. Entre os feridos, estão ao menos 16 crianças, afirmou.

Kramatorsk fica na região de Donetsk, onde há separatistas russos que apoiam a invasão militar russa iniciada em 24 de fevereiro. A estação, segundo o governo da Ucrânia, era usada para retirada de civis da região. Por meio da agência de notícias RIA, o Ministério da Defesa da Rússia negou a autoria do ataque. (Com agências internacionais).

