Leclerc e Ferrari marcam território nos treinos livres do GP da Austrália

O duelo Leclerc-Verstappen pode viver um novo capítulo: embora a Ferrari tenha dominado os treinos livres desta sexta-feira do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, a equipe italiana terá que se preocupar com um Max Verstappen decidido a reduzir sua desvantagem no campeonato de pilotos.

No primeiro dia no circuito de Albert Park, em Melbourne, o melhor tempo foi de Leclerc (1:18.978), com 245 milésimos à frente de Verstappen, em segundo, e a 398 milésimos de seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz.

Apesar de ter sido o mais rápido do dia, o monegasco não se mostrou eufórico: "Hoje foi uma sexta-feira um pouco mais difícil. Há muito trabalho a fazer", disse o atual líder do Mundial de F1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em todo caso, esses resultados ratificam o bom momento da Ferrari, que lidera o campeonato de construtores.

Por outro lado, Max Verstappen, atual campeão mundial e vencedor da última corrida, na Arábia Saudita, parece mais otimista: "Ainda estamos um pouco atrás da Ferrari, mas acredito que neste fim de semana poderemos nos aproximar um pouco".

Atrás do trio, o espanhol marcou o quarto tempo, à frente da Red Bull do mexicano Sergio Pérez (6º) e da outra Alpine, do francês Esteban Ocon (7º).

Na Mercedes, os britânicos George Russell e Lewis Hamilton não passaram do 11º e do 13º tempos, respectivamente, na segunda sessão de treinos.

"Até quando fazemos uma boa volta, se olhar os tempos, temos mais de um segundo de desvantagem. Temos muito trabalho a fazer para diminuir a diferença", reconheceu Hamilton.

A terceira etapa do Mundial de F1 marca o retorno do tetracampeão Sebastian Vettel, que perdeu as duas primeiras corridas por ter testado positivo para covid-19.

Mas Vettel teve que voltar aos boxes antes do tempo na primeira sessão por conta de um problema no motor de sua Aston Martin, que também o tirou da segunda.

"Os pontos positivos são que me senti cômodo rapidamente e que tivemos um bom equilíbrio no carro também. É uma pena, claro, não ter dado mais voltas", lamentou o piloto.

O alemão recebeu uma multa de 5 mil euros por ter utilizado sem autorização uma scooter na pista: ao fim da primeira sessão, ele foi visto dando uma volta no circuito com uma pequena motocicleta para retornar ao paddock.

- 2ª sessão de treinos livres do GP da Austrália:

1.Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:18.978 (27 voltas)

2.Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:19.223 (22)

3.Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari) 1:19.376 (27)

4.Fernando Alonso (ESP/Alpine) 1:19.537 (22)

5.Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:19.658 (20)

6.Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:19.842 (25)

7.Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:20.055 (25)

8.Lando Norris (GBR/McLaren) 1:20.100 (24)

9.Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) 1:20.142 (27)

10.Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) 1:20.203 (24)

11.George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.212 (25)

12.Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) 1:20.424 (30)

13.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:20.521 (23)

14.Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:20.611 (28)

15.Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:21.063 (23)

16.Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:21.191 (23)

17.Alexander Albon (TAI/Williams) 1:21.912 (28)

18.Mick Schumacher (ALE/Haas) 1:21.974 (22)

19.Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:22.307 (24)

hdy/ole/clv/iga/cb

Tags