Em visita a mercado, Le Pen vende imagem de 'França tranquila'

Em visita a um mercado de Narbona (sul) nesta sexta-feira (8) a política de extrema-direita Marine Le Pen se apresentou como a candidata de uma "França tranquila" frente ao "agressivo" Emmanuel Macron, a dois dias do primeiro turno da eleição presidencial.

O lema da candidata do partido Reagrupamento Nacional (RN) faz alusão ao "força tranquila" que levou o socialista François Miterrand ao poder em 1981.

Projetando-se para o segundo turno em 24 de abril em uma possível disputa contra Macron, a deputada critica a "violência" das declarações do atual presidente, que classifica como "muito agressivo desde que entrou em campanha".

Macron, do em Marcha (LREM), expressou nesta sexta-feira sua vontade de "sair ao ataque", criticando duramente sua adversária e seu programa "racista".

"Uma corrida eleitoral é um confronto de ideias", "não é uma batalha", respondeu Le Pen, que reduz a vantagem do centrista nas pesquisas, com uma imagem menos radical e um discurso menos focado em críticas aos migrantes e muçulmanos.

A herdeira do Frente Nacional (FN), de seu pai Jean-Marie Le Pen, insta Macron "a encontrar uma só linha do [seu] programa que se baseie em discriminação por razão de origem, cor de pele, religião".

A candidata propõe a inscrição "prioridade nacional" na Constituição, rompendo com o princípio de igualdade.

"Dar prioridade aos franceses na França é perfeitamente legítimo", garante.

Philppe Jorand, vendedor de azeitonas no mercado de Narbona, questionou a presidenciável sobre o poder aquisitivo, porque a inflação atual "come as margens de lucro".

"Aguentem, já chegaremos", respondeu Marine Le Pen, que durante a campanha prometeu baixar impostos dos combustíveis, eletricidade e gás de 20% a 5,5%.

Sua vitória "será difícil contra Macron", lamenta o comerciante, que aguarda ansioso pelo debate entre os finalistas em 20 de abril. "Espero que seja melhor que o último".

Marine Le Pen garante que uma eventual vitória não lhe deixa nervosa, mas lembra, enquanto bebe uma taça de vinho que "as alcachofras são comidas folha por folha. Primeiro uma rodada, depois a segunda".

